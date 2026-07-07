Khu 'đất vàng' ven biển Nha Trang bỏ hoang 23 năm có chủ mới

Ngày 7.7, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định cho Công ty CP Phát triển Bất động sản Biển Trần Phú thuê khu "đất vàng" rộng hơn 3.642 m2 tại số 48 - 48A đường Trần Phú, phường Nha Trang để triển khai dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp. Ông Nguyễn Xuân Tùng (quê Hà Nội) là đại diện pháp luật của Công ty CP Phát triển Bất động sản Biển Trần Phú.

Theo quyết định, khu đất được sử dụng với mục đích đất thương mại, dịch vụ. Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, với thời hạn 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Việc cho thuê đất được thực hiện trên cơ sở kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp tại khu đất 48 - 48A Trần Phú.

Trước đó, Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 12.3.2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất này. Khu đất trước đây do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý sau khi UBND tỉnh thu hồi từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vì vi phạm pháp luật về đất đai.

Khu đất 48 - 48A Trần Phú bị bỏ hoang hơn 23 năm đến nay đã được bàn giao cho doanh nghiệp khai thác ẢNH: KỲ NAM

Theo phân công của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ ký hợp đồng thuê đất với doanh nghiệp, tổ chức bàn giao đất trên thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông báo các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ các khoản tài chính.

UBND phường Nha Trang được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng khu đất, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng sai mục đích, chuyển nhượng trái phép hoặc xây dựng không đúng quy định.

Đối với chủ đầu tư, ngoài việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng ranh giới, đúng mục đích được giao và định kỳ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất cho UBND phường Nha Trang trước ngày 31.12 hằng năm.

Trước đó, cơ quan thuế tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo yêu cầu người trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất 48 - 48A Trần Phú. Tổng số tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách nhà nước hơn 719 tỉ đồng cho thời hạn thuê 50 năm.

Khu đất 48 - 48A Trần Phú nằm trên tuyến đường ven biển đắt giá bậc nhất Nha Trang, đối diện vịnh biển, xung quanh là hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các công trình dịch vụ du lịch cao cấp. Tuy nhiên, từ năm 2003, khu đất này bị quây tôn, bỏ trống, có thời điểm được sử dụng làm bãi giữ xe tạm, gây lãng phí quỹ đất và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Năm 2003, UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất để đầu tư dự án khách sạn nhưng sau đó bị thu hồi. Đến năm 2008, Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trúng đấu giá với số tiền gần 222 tỉ đồng để triển khai dự án Nha Trang Grand Hotel & Residence. Tuy nhiên, dự án không thể thực hiện khi nhà đầu tư bị Bộ Công an điều tra, khu đất bị kê biên phục vụ công tác điều tra. Tháng 11.2015, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi khu đất để tìm nhà đầu tư mới. Quá trình xử lý sau đó tiếp tục kéo dài do phát sinh nhiều vướng mắc liên quan quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cũ. Đến đầu năm 2026, sau khi các tồn tại được tháo gỡ theo kết luận của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đấu giá lại khu đất với giá khởi điểm gần 691,85 tỉ đồng, tương đương đơn giá hơn 189 triệu đồng/m2. Việc chính thức cho thuê khu "đất vàng" ven biển Trần Phú được kỳ vọng sẽ khép lại quãng thời gian hơn một thập niên khu đất bị bỏ hoang, đồng thời tạo động lực phát triển các dự án thương mại, du lịch chất lượng cao trên trục đường ven biển trung tâm Nha Trang.



