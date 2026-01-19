Khánh Hòa đấu giá 2 dự án tại đảo Hòn Tre, khởi điểm gần 4.000 tỉ đồng

Ngày 19.1, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất 2 dự án gồm Khu phức hợp Vũng Ngán và Khu phức hợp Mũi Cỏ - Bãi Rạn tại đảo Hòn Tre, P.Nha Trang với tổng diện tích hơn 183 ha. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức đấu giá trong quý 1/2026.

Dự án Khu phức hợp Vũng Ngán có diện tích 58,7 ha, giá khởi điểm 1.854 tỉ đồng, bước giá 37,1 tỉ đồng. Khu đất nằm ở phía nam đảo Hòn Tre, giáp đất quốc phòng cả 4 phía và Khu biệt thự Bãi Suốt ở phía tây. Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, dự án gồm 164 căn biệt thự với diện tích 19,1 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao tối đa 4 tầng. Ngoài ra còn có trường liên cấp 2,5 ha, 20 công trình dịch vụ du lịch 5,2 ha, bãi đỗ xe 9,7 ha và cây xanh công cộng 14,7 ha.

Hiện trạng khu đất Vũng Ngán có một công trình cũ diện tích khoảng 0,25 ha đã bỏ hoang, chỉ còn phần khung và không còn giá trị sử dụng. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải tự bỏ kinh phí san ủi, tháo dỡ công trình này.

Khánh Hòa đấu giá 2 dự án khu phức hợp tại đảo Hòn Tre với giá khởi điểm gần 4.000 tỉ đồng ẢNH: BÁ DUY

Trong khi đó, dự án Khu phức hợp Mũi Cỏ - Bãi Rạn có quy mô lớn hơn với diện tích 124,6 ha, giá khởi điểm 2.131 tỉ đồng, bước giá 42,6 tỉ đồng. Khu đất nằm ở phía đông đảo Hòn Tre, có vị trí đắc địa khi phía tây và bắc giáp Biển Đông. Phía đông giáp đất an ninh quốc phòng và phân khu Bãi Tre, phía nam giáp đất an ninh quốc phòng.

Theo quy hoạch, dự án gồm 191 căn biệt thự trên diện tích 17,3 ha, mật độ xây dựng tối đa 40 - 50%, tầng cao tối đa 4 tầng. Đặc biệt, dự án có 211 công trình dịch vụ du lịch chiếm 17,7 ha, mật độ xây dựng 30 - 50%, tầng cao tối đa 3 tầng. Bên cạnh đó còn có cơ sở y tế 0,05 ha, trường học 0,42 ha, cây xanh công cộng 48,8 ha và đất có mặt nước chuyên dùng (hồ, ao) 13,9 ha. Khu đất hiện là đất trống.

Về thời hạn sử dụng đất của 2 dự án, nhà đầu tư trúng đấu giá được giao đất và cho thuê đất với thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định. Nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại đất giao thông, cây xanh công cộng cho địa phương sau khi đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình theo quy hoạch. Đặc biệt, người dân mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất (đất ở đô thị) sẽ được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa sẽ chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp thẩm định năng lực thực hiện dự án và năng lực tài chính của người tham gia đấu giá trước khi tổ chức đấu giá theo đúng quy định.