Sôi nổi tranh tài tại Đại hội thể dục thể thao Trường ĐH Nha Trang

Đại hội thể dục thể thao sinh viên Trường ĐH Nha Trang lần thứ I, năm học 2026 - 2027, chuẩn bị khép lại sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi. Đại hội được tổ chức nhằm chào mừng 67 năm ngày truyền thống của trường (1.8.1959 - 1.8.2026) và kỷ niệm 50 năm trường xây dựng, phát triển tại Khánh Hòa (4.10.1976 - 4.10.2026).

Đại hội có hơn 1.000 VĐV là sinh viên của 3 trường chuyên ngành và 4 khoa trực thuộc. Các VĐV tranh tài ở 7 môn là bóng đá nam sân 11 người, bóng đá nữ sân 5 người, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cầu lông, bơi lội và taekwondo.

Đại hội thể dục thể thao Trường ĐH Nha Trang lần thứ I có hơn 1.000 VĐV là sinh viên của 3 trường chuyên ngành và 4 khoa trực thuộc tham dự ẢNH: BÁ DUY

Trung tâm Thể dục và thể thao Trường ĐH Nha Trang chuẩn bị chu đáo trên hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, gồm nhà thi đấu đa năng và sân bóng đá cỏ nhân tạo để phục vụ các VĐV thi đấu tại đại hội.

Ông Nguyễn Anh Tú, Phó giám đốc Trung tâm Thể dục và thể thao Trường ĐH Nha Trang, cho biết nhờ phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức 3 mùa giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, trung tâm đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm tổ chức.

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang sôi nổi tranh tài tại bộ môn taekwondo ẢNH: BÁ DUY

Suốt hơn một tuần, các sân đấu của trường luôn sôi động với những màn tranh tài hấp dẫn, đẹp mắt và giàu cảm xúc. Mỗi tấm huy chương là thành quả của sự nỗ lực, tinh thần thi đấu và quyết tâm của các VĐV.

Ở môn bơi lội, em Hà Thùy Dân, sinh viên năm hai Trường Kinh tế và Kinh doanh, giành HCV nội dung nữ chia sẻ: "Em thấy rất vui. Em đã hy vọng, chờ đợi từ năm nhất nhưng đến năm hai mới có cơ hội để thi". Nữ sinh viên năm hai cho biết sẽ tiếp tục tham gia nếu những năm sau nhà trường tiếp tục tổ chức đại hội.

Những hình ảnh ấn tượng, vui tươi và không kém phần chuyên nghiệp tại bộ môn bơi lội ẢNH: BÁ DUY

Cùng niềm vui đó, Nguyễn Đình Minh Khang, sinh viên khóa 67, lớp Luật 1, khoa Khoa học xã hội và nhân văn, cho rằng đại hội là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để sinh viên thi đấu, giao lưu và gắn kết với nhau.

Trao giải cho các VĐV tại bộ môn cầu lông ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Anh Tú, cho biết qua đại hội, nhà trường sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc để thành lập các đội tuyển, tham gia các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Từ khi thành lập, Trung tâm Thể dục và thể thao Trường ĐH Nha Trang đã đưa thể thao trong trường từ hoạt động mang tính phong trào thành lĩnh vực tổ chức chuyên nghiệp. Thời gian qua, trung tâm đã hỗ trợ tổ chức các giải như festival bóng đá U.9 - U.11 – U.13, giải bóng đá quốc tế lão tướng năm 2026, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA)…

Chung kết bóng đá nam, bóng đá nữ sẽ diễn ra vào sáng ngày 4.10, đúng ngày kỷ niệm 50 năm Trường ĐH Nha Trang xây dựng, phát triển tại Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Thay mặt trung tâm, ông Nguyễn Anh Tú nhấn mạnh: "Việc tổ chức các giải thể thao phục vụ cộng đồng góp phần nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, kết nối xã hội. Đồng thời cũng phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Trường ĐH Nha Trang".