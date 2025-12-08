Hơn 5.000 bữa cơm công đoàn cho đoàn viên, người lao động

Ngày 8.12, tại Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, lần thứ 15 bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2025.

Hơn 5.000 bữa cơm công đoàn được tổ chức trên phạm vi toàn quốc ẢNH: T.HẰNG

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý là các cấp công đoàn chủ động huy động nguồn lực, chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động, tiêu biểu là tổ chức sáng tạo các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với hơn 13 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo; chung tay chia sẻ, hỗ trợ các trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai; tổ chức hơn 5.000 bữa cơm công đoàn trên phạm vi toàn quốc…

Tổng LĐLĐ đã cơ cấu lại thành 2 ban trực tiếp tham mưu: Ban Công tác công đoàn và Ban Quan hệ lao động; cấp tỉnh còn 49 ban, công đoàn ngành T.Ư còn 17 đơn vị. Số công đoàn xã, phường, đặc khu được thành lập đạt 532/699; các đơn vị sự nghiệp giảm từ 12 xuống còn 7, cơ sở giáo dục nghề nghiệp giảm từ 19 xuống còn 9 đơn vị.

Một điểm nổi bật trong năm 2025 là công đoàn tham gia ý kiến xây dựng Hiến pháp, sửa đổi, bổ sung luật Công đoàn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp; phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia Hội đồng Tiền lương quốc gia, đề xuất Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1.1.2026 với mức tăng bình quân 7,2%, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lương tối thiểu và mức sống; nghiên cứu, phối hợp đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, trong đó có cán bộ công đoàn, đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống người lao động…

Chủ đề hoạt động năm 2026 được Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định: "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Mặt trận tổ quốc, công đoàn vào cuộc sống". 2026 cũng là năm tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…