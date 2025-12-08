Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hơn 5.000 bữa cơm công đoàn cho đoàn viên, người lao động

Thu Hằng
Thu Hằng
08/12/2025 16:37 GMT+7

Các cấp công đoàn chủ động huy động nguồn lực, chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động, trong đó đã tổ chức hơn 5.000 bữa cơm công đoàn trên phạm vi toàn quốc; hơn 13 triệu lượt đoàn viên được hỗ trợ dịp tết.

Ngày 8.12, tại Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, lần thứ 15 bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2025.

Hơn 5.000 bữa cơm công đoàn chăm lo đoàn viên, người lao động - Ảnh 1.

Hơn 5.000 bữa cơm công đoàn được tổ chức trên phạm vi toàn quốc

ẢNH: T.HẰNG

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý là các cấp công đoàn chủ động huy động nguồn lực, chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động, tiêu biểu là tổ chức sáng tạo các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với hơn 13 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo; chung tay chia sẻ, hỗ trợ các trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai; tổ chức hơn 5.000 bữa cơm công đoàn trên phạm vi toàn quốc…

Tổng LĐLĐ đã cơ cấu lại thành 2 ban trực tiếp tham mưu: Ban Công tác công đoàn và Ban Quan hệ lao động; cấp tỉnh còn 49 ban, công đoàn ngành T.Ư còn 17 đơn vị. Số công đoàn xã, phường, đặc khu được thành lập đạt 532/699; các đơn vị sự nghiệp giảm từ 12 xuống còn 7, cơ sở giáo dục nghề nghiệp giảm từ 19 xuống còn 9 đơn vị.

Một điểm nổi bật trong năm 2025 là công đoàn tham gia ý kiến xây dựng Hiến pháp, sửa đổi, bổ sung luật Công đoàn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp; phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia Hội đồng Tiền lương quốc gia, đề xuất Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1.1.2026 với mức tăng bình quân 7,2%, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lương tối thiểu và mức sống; nghiên cứu, phối hợp đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, trong đó có cán bộ công đoàn, đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống người lao động…

Chủ đề hoạt động năm 2026 được Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định: "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Mặt trận tổ quốc, công đoàn vào cuộc sống". 2026 cũng là năm tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…

Tin liên quan

Tăng sức mạnh của công đoàn trong bối cảnh mới

Tăng sức mạnh của công đoàn trong bối cảnh mới

Có những cuộc ngừng việc tập thể xảy ra vì người lao động thiếu thông tin, nhưng cũng có nhiều tình huống được giải quyết nhanh chóng nhờ công đoàn cung cấp thông tin đúng lúc, đúng cách.

Khám phá thêm chủ đề

Công đoàn Bữa cơm công đoàn người lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam chăm lo đời sống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận