Hơn 5,5 triệu tấn xăng dầu và dầu thô đã được nhập về Việt Nam

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến hết 15.3, Việt Nam nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu các loại, với kim ngạch hơn 1,94 tỉ USD. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2025, xăng dầu nhập khẩu tăng 42 - 43% về lượng và giá trị.

Trong cơ cấu nhập khẩu, dầu diesel chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1,04 tỉ USD, tương đương gần 53,5% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nhiên liệu. Các mặt hàng khác gồm xăng (505 triệu USD), nhiên liệu bay (356 triệu USD) và mazut (42 triệu USD).

Riêng 15 ngày đầu tháng 3, giai đoạn giá nhiên liệu thế giới biến động dữ dội do ảnh hưởng từ xung động tại Trung Đông, lượng xăng dầu nhập về đã tăng 41,4%, giá trị tăng vọt lên 89,2% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tính đến 15.3, doanh nghiệp trong nước cũng chi 1,44 tỉ USD nhập gần 2,8 triệu tấn dầu thô để sản xuất xăng dầu thành phẩm. Tuy nhiên, lượng dầu thô nhập giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong 2,5 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi gần 3,4 tỉ USD đề nhập khẩu hơn 5,5 triệu tấn dầu thô và xăng dầu các loại, tăng 0,6 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho tháng 3 và tháng 4 thông qua nhập khẩu và sản xuất trong nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh do xung đột Trung Đông leo thang, làm biến động thị trường năng lượng. Hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 25.570 đồng, dầu diesel 27.020 đồng. Mức này cao hơn lần lượt 27% và 40% so với cuối tháng 2 - thời điểm trước khi xảy ra xung đột Trung Đông. Tuy vậy, giá xăng dầu trong nước hiện vẫn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, phổ biến trên mức 30.000 đồng/lít.

Cũng theo Cục Hải quan, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm nay là 2,18 triệu tấn, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dầu diesel nhập về đạt 1,26 triệu tấn, tăng 69,2% và chiếm 50% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước; lượng xăng nhập về đạt 462.000 tấn, tăng 37,4% lần và chiếm 21%; nhiên liệu bay nhập về đạt 375.000 tấn, tăng 8,1% và chiếm 17,2% lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước.

Nhập khẩu dầu thô của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 2,16 triệu tấn với trị giá là 1,08 tỉ USD, giảm 10% về lượng và giảm 25% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu dầu thô từ Kuwait với 1,82 triệu tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ và chiếm đến hơn 80% trị giá nhập khẩu dầu thô của cả nước.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam dầu thô xuất khẩu trong tháng 2 đạt 277.000 tấn, tăng 277% so với tháng trước. Tính chung, trong 2 tháng, xuất khẩu dầu thô đạt 349.000 tấn, giảm 10% và trị giá đạt 200 triệu USD, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường xuất khẩu dầu thô của Việt Nam chủ yếu sang Úc với 179.000 tấn, giảm gần 24% so với cùng kỳ năm trước và xuất sang ASEAN là 111.000 tấn, giảm 2,2%.



