Hơn 600 cơ sở ăn uống ở Gia Lai chưa được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm

Ngày 5.11, tại phiên chất vấn của HĐND tỉnh Gia Lai, vấn đề quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố được các đại biểu quan tâm.



Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh ghi nhận 2 vụ ngộ độc và nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến các cơ sở kinh doanh bánh mì thuộc phạm vi quản lý của cấp xã, khiến 378 người mắc, không có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số người mắc tăng 218 người. Kết quả điều tra xác định một vụ do vi khuẩn Salmonella spp, vụ còn lại chưa rõ nguyên nhân.

Theo Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, bánh mì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm ẢNH: MINH HỌA

Ông Hùng cho biết các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt thời gian qua chủ yếu xảy ra tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, trong đó phổ biến là bánh mì.

Một ổ bánh mì thường có từ 15 - 20 loại thực phẩm và gia vị, được nhiều người lựa chọn nhờ ngon, bổ, rẻ. Tuy nhiên, rất ít quầy bán bánh mì có hệ thống lưu trữ, bảo quản lạnh. Trong điều kiện nắng nóng ở miền Trung, có những ngày nhiệt độ ngoài trời vượt 38 - 40 độ C, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trước thực tế này, Sở Y tế triển khai mô hình điểm "Bánh mì an toàn Gia Lai" năm 2026 tại 20 cơ sở, tập trung kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, khu vực chế biến, vệ sinh cá nhân và quy trình bảo quản thực phẩm. Ngành y tế đã tổ chức 2 lớp tập huấn, đồng thời xây dựng mã QR để người dân, du khách tra cứu thông tin về nguồn gốc và quy trình chế biến tại các cơ sở tham gia.

187 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Theo Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có hơn 13.300 cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, trong đó cấp tỉnh quản lý hơn 2.700 cơ sở, cấp xã quản lý hơn 10.600 cơ sở.

Riêng các cơ sở thuộc cấp xã quản lý khoảng 6.500 cơ sở thức ăn đường phố, 3.300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 800 bếp ăn tập thể. Trong số 3.300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hiện có 2.600 cơ sở được cấp giấy, còn hơn 600 cơ sở chưa được cấp.

Trong 9 tháng năm 2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra, xử phạt 76 cơ sở với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Trong 9 tháng, Gia Lai ghi nhận 2 vụ nghi ngộ độc liên quan đến các cơ sở kinh doanh bánh mì ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ở cấp xã, các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử phạt 111 cơ sở với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Tổng cộng, toàn tỉnh có 187 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Qua lấy 140 mẫu thực phẩm tại 40 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố để kiểm nghiệm, ngành y tế ghi nhận 137 mẫu đạt yêu cầu, 3 mẫu không đạt, trong đó có mẫu chả lụa và thịt chế biến không đạt chỉ tiêu E.coli.

Kết luận phiên chất vấn, ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, đề nghị UBND tỉnh rà soát hơn 600 cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đối với những cơ sở đủ điều kiện, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra.

Ông Chung cũng yêu cầu đánh giá hiệu quả mô hình "Bánh mì an toàn Gia Lai" để xem xét khả năng nhân rộng; củng cố đội ngũ cán bộ quản lý an toàn thực phẩm cấp xã, bổ sung nhân lực và tổ chức tập huấn nghiệp vụ.

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, việc quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện từ khâu sản xuất, nuôi trồng, chăn nuôi đến chế biến và lưu thông sản phẩm. Các sở, ngành cần phối hợp kiểm tra quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng thực phẩm ngay từ đầu vào.