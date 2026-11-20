Ngày 20.11, Phòng CSGT Công an thành phố Huế cho biết qua công tác nắm tình hình và tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Số hàng ngoại gồm mỹ phẩm, nồi cơm điện trị giá hơn 100 triệu đồng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp ẢNH: PHẠM BÉ

Cụ thể, Đội CSGT đường bộ số 2 đã kiểm tra xe tải BS 75C-087.xx chở hàng từ Đông Hà (Quảng Trị) đến Huế, phát hiện trên xe chở nhiều hàng ngoại không rõ nguồn gốc.

Các mặt hàng chủ yếu là mỹ phẩm, gồm 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE (Thái Lan), 144 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu MITINE (Thái Lan), 360 bộ nhãn hiệu OAIS (Thái Lan), 5 bộ nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP; tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng trên.

Trước đó, qua tuần tra, kiểm soát và kiểm tra tải trọng, lực lượng CSGT cũng phát hiện xe tải BS 50H-141.xx chở vượt tải trọng cho phép từ trên 10 - 30%. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ doanh nghiệp. Khi yêu cầu hạ tải, lực lượng chức năng phát hiện thêm khoảng 5 tấn vải và 3 bao áo khoác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các vụ việc đang được lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Phát hiện vụ chở gỗ lậu, khởi tố 1 bị can

Trước đó, Công an xã A Lưới 3 cũng phát hiện xe tải chở gỗ không rõ nguồn gốc. Cụ thể, lúc 1 giờ 45 ngày 28.10, khi tuần tra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Thái Sơn, xã A Lưới 3, tổ tuần tra Công an xã phát hiện xe tải BS 75H-009.xx do Hoàng Xuân Ngọ (35 tuổi) điều khiển, chở Nguyễn Văn Tuấn (61 tuổi, cùng ở xã A Lưới 3) có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra ô tô BS 75H-009.xx chở 6 phách gỗ thuộc nhóm VI không giấy tờ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã A Lưới 3 ẢNH: PHẠM BÉ

Lực lượng công an phát hiện trên xe chở 6 phách gỗ rừng. Lúc kiểm tra, Ngọ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ. Đáng chú ý, Ngọ từng có 1 tiền sự về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Xuân Ngọ về hành vi "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Công an xã A Lưới 3 kiểm tra và tạm giữ xe ba gác chở 5 khúc gỗ tròn không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp ẢNH: PHẠM BÉ

Tiếp đó, lúc 21 giờ ngày 18.11, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Phú Vinh, xã A Lưới 3, tổ tuần tra Công an xã tiếp tục phát hiện xe ba gác không gắn biển kiểm soát do A Viết Vin (27 tuổi, ở thôn Hồng Thái, xã A Lưới 3) điều khiển chở lâm sản.

Kiểm tra trên thùng xe có 5 khúc gỗ tròn, chiều dài trung bình khoảng 2,4 m, đường kính trung bình khoảng 25 cm, tổng khối lượng ước tính khoảng 0,5 m³. Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ.

Công an xã A Lưới 3 đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số gỗ và tiếp tục điều tra, xử lý.