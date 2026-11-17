Ngày 17.11, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình xử phạt công ty mỹ phẩm, nhà thuốc. Theo đó, từ ngày 16.10 - 15.11.2026, có 17 cơ sở vi phạm bị xử phạt với tổng số tiền 625,75 triệu đồng.

Bị xử phạt khi thổi phồng mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc

Trong danh sách, có 2 công ty kinh doanh mỹ phẩm bị xử phạt cao nhất, cùng mức 140 triệu đồng. Cụ thể, Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du bị phạt do thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm có tác dụng khiến người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm là thuốc; đồng thời sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm.

Ngoài phạt tiền, công ty bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm Wedding - sữa tắm trân châu 1.000 ml, số lô B0309C2608; đồng thời buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 003463/22/CBMP-HCM do Sở Y tế TP.HCM cấp ngày 13.9.2022.

Cũng bị phạt 140 triệu đồng, Công ty TNHH IDOCTOR vi phạm hành vi kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt. 2 sản phẩm vi phạm gồm IDR.SKIN 10GF Growth Factor Ampoule, loại hộp 10 chai x 8 ml, số lô G16A12, hạn dùng 19.7.2029 và IDR.SKIN Phyto Placenta P-DNA Mask, loại hộp 6 miếng, số lô G15E27, hạn dùng 26.5.2029.

Biện pháp khắc phục đối với công ty này là buộc thu hồi, tiêu hủy 2 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm; đồng thời nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 162330/21/CBMP-QLD ngày 26.11.2021 và số 280214/25/CBMP-QLD ngày 7.7.2025 do Cục Quản lý dược cấp.

Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt các công ty mỹ phẩm, nhà thuốc trên địa bàn vi phạm ẢNH MINH HỌA: AI

Một cơ sở khác bị xử phạt 92 triệu đồng là địa điểm kinh doanh Công ty TNHH GD HEALTH. Cơ sở này có các hành vi: không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền để đăng tải; hoạt động có biển hiệu không đầy đủ thông tin cơ bản theo quy định; quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn được phê duyệt.

Ngoài phạt tiền, cơ sở bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh số 11957/HCM-GPHĐ trong thời hạn 3 tháng; buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in quảng cáo.

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Grand World cũng nằm trong nhóm cơ sở bị phạt cao, với số tiền 65 triệu đồng. Các hành vi vi phạm gồm mua, bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, trừ trường hợp được miễn theo quy định hoặc không đúng phạm vi kinh doanh đã được cấp phép; hành nghề dược không có chứng chỉ hành nghề dược hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ tại vị trí công việc phải có chứng chỉ.

Cơ sở này còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Nhà thuốc bán thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc, dược sĩ vắng mặt

Bên cạnh các trường hợp trên, Sở Y tế còn xử phạt nhiều hành vi vi phạm khác như bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; mua, bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc đã có thông báo thu hồi.

Ngoài ra, còn có nhà thuốc không có thiết bị công nghệ thông tin kết nối internet và phần mềm quản lý hoạt động mua bán thuốc theo quy định; không có kho bảo quản thuốc hoặc bảo quản không đúng điều kiện.

Đáng chú ý, có đến 6 nhà thuốc mà người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động, nhưng không ủy quyền theo quy định.