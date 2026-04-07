Hơn 7.000 đối tượng đang bị truy nã trên VNeID

Tính đến ngày 7.4, trên ứng dụng VNeID, Bộ Công an đã đăng tải thông tin của 7.760 đối tượng bị truy nã khắp cả nước.

Thông tin người bị truy nã rất cụ thể, gồm: thông tin cá nhân, đặc điểm nhận dạng cho đến tội danh vi phạm và các mức độ truy nã từ thường, đặc biệt đến mức độ nguy hiểm.

VNeID đang hiển thị thông tin của 7.760 người bị truy nã khắp cả nước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên VNeID, người dân có thể vào tra cứu thông tin đối tượng truy nã ở mục "Dịch vụ khác". Nếu phát hiện có thể báo cho công an với địa chỉ đính kèm thông tin người đang bị truy nã, hoặc phản ánh trực tiếp qua ứng dụng VNeID. Mọi thông tin phản ánh đều được bảo mật tuyệt đối.

VNeID là ứng dụng do Bộ Công an phát triển, xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và hệ thống xác thực điện tử.



Thời gian qua, ứng dụng này liên tục được cập nhật, bổ sung nhiều tính năng mới nhằm phục vụ người dân tốt nhất, với kỳ vọng trở thành một "siêu ứng dụng".

Bộ Công an định hướng phát triển VNeID thành "siêu ứng dụng" với rất nhiều tính năng phục vụ người dân, doanh nghiệp ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ví giấy tờ trên VNeID, Bộ Công an đã tích hợp và hiển thị nhiều loại giấy tờ của công dân, như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, thông tin thuế, thông tin cư trú… Những giấy tờ điện tử này có giá trị tương đương bản vật lý, người dân có thể dùng xuất trình.

Ngoài ra, trên ứng dụng này, người dân cũng có thể làm các thủ tục hành chính tại nhà, như cấp đổi căn cước công dân; đăng ký tạm trú, thường trú, khai báo tạm vắng; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký xe; đăng ký khai sinh, khai tử…

Ở mục "Dịch vụ khác" trong VNeID, người dân có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng, ví điện tử, mua vé máy bay, check in bay online… và gửi phản ánh về an ninh trật tự, an toàn giao thông.