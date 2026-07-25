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Hơn 7.000 người dính bẫy mã độc khi tải ứng dụng từ tên miền Claude.ai

Phong Đỗ
Phong Đỗ
Chiêu trò lừa đảo mới nhắm vào Claude.ai, tải ứng dụng chính chủ vẫn dính trojan nguy hiểm?

Các tin tặc vừa thực hiện chiến dịch lừa đảo tinh vi bằng cách lợi dụng tính năng Claude Artifacts để phát tán mã độc. Đã có ít nhất 29 tổ chức bị nhiễm trojan điều khiển từ xa (SectopRAT) do nhầm tưởng đây là trang tải ứng dụng chính thức. Tính năng này vốn cho phép AI tạo tài liệu tương tác hoặc đoạn mã để chia sẻ công khai qua các đường link trực tuyến.

Hơn 7.000 người dính bẫy mã độc khi tải ứng dụng từ tên miền Claude.ai - Ảnh 1.

Hacker lợi dụng tên miền Claude.ai để phát tán mã độc

ẢNH: GEMINI AI

Hiểm họa ẩn nấp ngay trên tên miền Claude.ai

Mặc dù Anthropic đã gắn cảnh báo miễn trừ trách nhiệm trên các Artifact, kẻ tấn công vẫn tạo ra một trang giả mạo giao diện tải Claude Desktop. Nạn nhân truy cập sẽ bị chuyển hướng sang tên miền độc hại và vô tình tải về SectopRAT. Đây là loại mã độc nguy hiểm có khả năng đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu và dữ liệu nội bộ.

Đáng chú ý, trang Artifact độc hại này được đẩy lên vị trí đầu tiên trên kết quả tìm kiếm Bing thông qua quảng cáo. Việc liên kết dẫn về chính tên miền hợp pháp claude.ai đã khiến người dùng hoàn toàn mất cảnh giác và không thể phân biệt. Điều này vượt qua các khuyến cáo an ninh mạng thông thường vốn chỉ bảo người dùng kiểm tra tên miền trước khi nhấp chuột.

Các nghiên cứu viên an ninh mạng tại Huntress đã phát hiện bất thường khi hệ thống SOC liên tục phát cảnh báo từ ngày 21 đến 22.7. Hàng loạt hành vi cài đặt tệp ClaudeDesktop.exe lạ, can thiệp Windows Defender và duy trì ẩn nấp trái phép đã diễn ra tại 29 tổ chức. Sự việc cho thấy mức độ xâm nhập nguy hiểm và có tính tổ chức cao của chiến dịch này.

Hiện Anthropic đã gỡ bỏ Artifact độc hại khỏi hệ thống nhưng trang này đã kịp ghi nhận hơn 7.000 lượt truy cập. Chuyên gia nhận định số lượng nạn nhân thực tế có thể còn cao hơn do nhiều tổ chức nằm ngoài phạm vi theo dõi. Đây là lời cảnh tỉnh lớn về nguy cơ tiềm ẩn từ các nền tảng AI công cộng hiện nay.

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