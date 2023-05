Hơn 75.000 người vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 1 tháng

Ngày 19.4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Theo Cục CSGT (C08) Bộ Công an, sau 1 tháng thực hiện (từ 20.4 - 20.5), tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 75.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 1 tháng ra quân tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông PHAN ANH

Trong 1 tháng qua, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 290.000 trường hợp vi phạm. So với cùng kỳ năm 2022 xử lý tăng 15,5% và phạt tiền tăng 74,6%. Trong đó, hơn 75.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng hơn 50.000 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tai nạn giao thông, từ 20.4 - 20.5, toàn quốc xảy ra 832 vụ, chết 448 người, bị thương 619 người, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng C08, cho biết để có những kết quả này, C08 đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị, chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm đồng bộ, khép kín 24/24 trên tuyến.

Đồng thời, C08 cũng chỉ đạo tăng cường xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, đi ngược chiều, sai làn… tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về triển khai chỉ thị số 10, trong thời gian tới C08 sẽ tập trung tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công trong chỉ thị.