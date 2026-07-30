Hơn 774 tỉ đồng trong vụ Bách Đạt An bị chiếm đoạt chưa được thu hồi

Ngày 30.7, tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, ông Nguyễn Chí Công, Chánh án TAND thành phố đã báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo, trong công tác xét xử các vụ án hình sự, TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 21 vụ với 43 bị cáo; giải quyết, xét xử 15 vụ với 26 bị cáo.

Trong số này có 3 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng theo dõi, chỉ đạo, gồm vụ án Hoàng Thị Kim Châu phạm tội tham ô tài sản; vụ án Võ Xuân Vinh phạm tội nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vụ án Thái Minh Hoàng và đồng phạm phạm các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng, mức án đã tuyên đối với các bị cáo bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Qua xét xử các vụ án, TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt hoặc thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước; đồng thời hoàn trả cho các cơ quan, doanh nghiệp bị chiếm đoạt, thất thoát với tổng số tiền hơn 814 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến nay mới thu hồi được hơn 29,9 tỉ đồng, còn hơn 784 tỉ đồng phải tiếp tục thu hồi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũ (nay là Công an thành phố Đà Nẵng) đọc quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Kim Châu ẢNH: NAM THỊNH

Đáng chú ý, trong vụ án Hoàng Thị Kim Châu phạm tội tham ô tài sản, số tiền bị chiếm đoạt hơn 774 tỉ đồng hiện chưa thu hồi được.

Trước đó, TAND thành phố Đà Nẵng đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Kim Châu 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tù chung thân về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Châu phải chấp hành án tù chung thân. HĐXX cũng buộc bị cáo bồi thường cho bị hại là Công ty CP Bách Đạt An hơn 774 tỉ đồng.

Theo nội dung vụ án, từ ngày 31.7.2017 đến ngày 10.8.2023, bà Hoàng Thị Kim Châu giữ chức Tổng giám đốc, sau đó là Phó tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An.

Lợi dụng việc được giao quản lý tiền của công ty, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 774 tỉ đồng dưới hình thức tạm ứng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến không có khả năng hoàn ứng.