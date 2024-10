Hơn 8.000 nhà bị ngập trên 1 m, nhiều người dân Lệ Thủy kêu cứu trong đêm

Theo báo cáo cập nhật lúc 5 giờ hôm nay 29.10 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, lượng mưa từ 19 giờ ngày 28.10 đến 5 giờ sáng 29.10 tại Quảng Bình dao động từ 50 - 100 mm. Tuy nhiên, mực nước sông Kiến Giang đo được ở trạm Lệ Thủy vẫn trên mức báo động 3 là 1,38 m.

Ngập nặng tại H.Lệ Thủy ẢNH: THANH LỘC

Đáng chú ý, toàn tỉnh Quảng Bình còn 32.767 hộ bị ngập lụt, riêng huyện vùng trũng Lệ Thủy có 19.762 nhà bị ngập (trong đó có 8.018 nhà ngập sâu trên 1 m), còn lại ở H.Quảng Ninh (12.005 nhà), TP.Đồng Hới (1.000 nhà).

Ngoài ra, vẫn còn 58 thôn bản bị chia cắt, chủ yếu ở các xã Lâm Thủy, Kim Thủy (H.Lệ Thủy), Trường Sơn, Trường Xuân (H.Quảng Ninh)...

Lực lượng chức năng H.Quảng Ninh (Quảng Bình) đưa người dân ra khỏi vùng ngập lũ ẢNH: THANH LỘC

Tính đến rạng sáng 29.10, tỉnh Quảng Bình đã di dời 1.249 hộ (3.681 nhân khẩu) đến nơi an toàn; sơ tán tại chỗ 9.123 hộ. Quảng Bình cũng ghi nhận 1 người chết ở xã Thái Thủy (H.Lệ Thủy) và 1 người mất tích ở xã Gia Ninh (H.Quảng Ninh) trong lũ dữ.

Thống kê cũng cho thấy, Quảng Bình thiệt hại 300 ha hoa màu; 4.000 con gia cầm; 310 ha nuôi trồng thủy sản; 3 tàu cá bị chìm; sạt lở 1,5 km kè biển…

Lực lượng vũ trang đưa phương tiện, ca nô vào vùng lũ ẢNH: THANH LỘC

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng nay 29.10, mưa trên địa bàn đã ngớt, tại H.Lệ Thủy nước đang rút chậm. Tuy nhiên, khuya qua (28.10), khi mưa vẫn nặng hạt, nhiều người dân đã gọi điện và viết lên mạng xã hội nhiều lời cầu cứu.

Nhiều người dân kêu cứu trên mạng xã hội trong đêm ẢNH: THANH LỘC

Trước tình hình này, lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là tại H.Lệ Thủy và H.Quảng Ninh đã triển khai lực lượng, phương tiện về vùng ngập sâu để ứng cứu người dân.

Lực lượng vũ trang khẩn trương ứng cứu tại H.Lệ Thủy suốt 2 ngày nay ẢNH: THANH LỘC

Lực lượng vũ trang các địa phương đã huy động 11 xuồng, ca nô, phương tiện vận tải cùng 500 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ huy quân sự các huyện và dân quân cơ động phối hợp di dời dân. Lực lượng Bộ đội biên phòng cũng đã xuất ca nô tại các đồn biển vào ứng cứu người dân các xã vùng giữa của H.Lệ Thủy.

Suốt 2 ngày nay, Công an H.Lệ Thủy và công an cơ sở đã dầm mình trong mưa lũ để cứu dân. Trả lời Thanh Niên, thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng công an H.Lệ Thủy, cho biết lực lượng vũ trang ở địa phương đang gần như huy động toàn bộ, người phương tiện về các vùng ngập lụt, xung yếu để giúp dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.