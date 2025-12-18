Hơn 83.000 tỉ đồng làm đường nối sân bay Gia Bình về Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội nằm tại các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (Bắc Ninh).

Tổng chiều dài tuyến chính khoảng 13,55 km (bao gồm 7 km làm mới và 6,55 km đi trùng, mở rộng). Tổng mức đầu tư sơ bộ 32.970 tỉ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 289,87 ha.

Phối cảnh đường nối sân bay Gia Bình về thủ đô Hà Nội ẢNH: SG

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Dự án bao gồm các hợp phần chính: đoạn tuyến làm mới dài 7 km, rộng 120 m, có điểm đầu tiếp giáp Bắc Ninh, điểm cuối tại vị trí nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.

Đoạn mở rộng (trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3) dài 6,55 km, mở rộng lên 120 m, kết nối từ đoạn 1 đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên. Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp (3 làn xe/nhánh, rộng 14 m, dài 2,5 km) kết nối Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Dự kiến, dự án sẽ được khởi công ngay trong ngày 19.12, cùng lúc với hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trên cả nước, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với tuyến đường qua địa bàn Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng được triển khai theo hình thức BT. Dự án có chiều dài tuyến chính khoảng 27,7 km, rộng 120 m. Tuyến đường chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc 10 làn xe cơ giới, với tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Tuyến đường dọc theo 2 bên tuyến chính được thiết kế 4 làn xe với tốc độ thiết kế tối đa 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư sơ bộ 50.253 tỉ đồng.

Dự án đang hoàn tất thủ tục pháp lý để sớm triển khai, trong đó Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả (Tập đoàn Sun Group) được UBND tỉnh Bắc Ninh giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Sau khi hoàn thành, toàn tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội sẽ có tổng chiều dài khoảng 41,3 km, tổng mức đầu tư lên đến 83.224 tỉ đồng.

Đây sẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch tại cửa ngõ đông bắc thủ đô, trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho sân bay Nội Bài.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng ẢNH: HN

UBND TP.Hà Nội cũng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức BT, thanh toán bằng quỹ đất, mức đầu tư khoảng 8.190 tỉ đồng.

Liên danh Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà (Tập đoàn Sun Group) được xác định là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 16.226 tỉ đồng. Theo thiết kế, dự án có điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc các phường Long Biên và Bồ Đề. Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18 km.

Trong đó, cầu chính dài 870 m, quy mô mặt cắt ngang khoảng 43 m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp, 2 làn đi bộ.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong 18 công trình cầu đường bộ vượt sông Hồng theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải thủ đô. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề thực hiện chủ trương giãn dân, đồng thời giảm áp lực giao thông cho khu vực đô thị trung tâm.