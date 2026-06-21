Hơn 850 chuyên gia tham dự hội thảo về pháp chế trong hoạt động bệnh viện

Chương trình được tổ chức nhằm cập nhật những quy định mới trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao năng lực vận hành và kiểm soát rủi ro trong hoạt động bệnh viện.

Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về y tế không ngừng được hoàn thiện, các cơ sở khám chữa bệnh không chỉ đối mặt với yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn phải bảo đảm vận hành đúng quy định trong mọi hoạt động, từ tổ chức bộ máy, quản lý dữ liệu, giải quyết khiếu nại tố cáo đến sử dụng hiệu quả nguồn lực công.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Anh phát biểu khai mạc hội thảo chuyên đề “Pháp chế trong hoạt động bệnh viện"

Ảnh: BVCC

Vừa thúc đẩy chuyển đổi số, vừa bảo đảm an toàn thông tin



Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh ngành y tế hiện nay đang đứng trước yêu cầu phải cân bằng giữa việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, mang lại sự hài lòng cho người bệnh và bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Đây là thách thức không nhỏ đối với các cơ sở y tế, đặc biệt trong bối cảnh đội ngũ quản lý bệnh viện phần lớn trưởng thành từ chuyên môn lâm sàng nhưng chưa được đào tạo chuyên sâu về quản trị bệnh viện và pháp lý. Trong tiến trình chuyển đổi số và liên thông dữ liệu y tế, việc chia sẻ thông tin là cần thiết để nâng cao hiệu quả điều trị, song dữ liệu sức khỏe vẫn thuộc nhóm thông tin cần được bảo mật ở mức cao. Điều này đòi hỏi các bệnh viện phải đổi mới tư duy quản trị, đầu tư hạ tầng phù hợp để vừa thúc đẩy chuyển đổi số, vừa bảo đảm an toàn thông tin.

Chia sẻ trước thềm hội thảo, thạc sĩ Nguyễn Quang Duy, Trưởng Đơn vị Pháp chế và Kiểm toán nội bộ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết hệ thống pháp luật trong lĩnh vực y tế hiện nay ngày càng hoàn thiện, tác động trực tiếp đến nhiều mặt trong quá trình vận hành bệnh viện.

Quang cảnh hội trường trong phần báo cáo chuyên đề tại hội thảo Ảnh: BVCC

Theo đó, pháp chế giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát rủi ro pháp lý, hạn chế tranh chấp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh, nhân viên y tế cũng như bệnh viện. Đối với các bệnh viện công lập, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng để vừa bảo đảm hoạt động chuyên môn, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ y tế.

Hội thảo năm nay tập trung vào những nhóm vấn đề pháp lý đang được các cơ sở y tế đặc biệt quan tâm, bao gồm quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của bệnh viện công lập, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, các nội dung liên quan đến mua sắm, đấu thầu...