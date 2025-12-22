Hồn ai nấy giữ - bài học thấu cảm thời hiện đại

Bình rượu phép mà thầy Ba Tà Lơn (Quốc Thịnh đóng) mang về từ một ngôi đền thiêng đã gây ra cơn say định mệnh, và ông Hai Tơ (Đại Nghĩa) cùng cô con gái tên Lụa (Hồng Ánh) bất ngờ bị hoán đổi thân xác. Từ đây, bi hài kịch nảy sinh khi hai thế hệ với tư duy đối lập buộc phải sống cuộc đời của người kia.

Hồng Ánh và Đại Nghĩa trong vở Hồn ai nấy giữ ẢNH: H.K

Kịch bản khéo léo gửi gắm thông điệp: Chỉ khi đặt mình vào vị trí của người khác, ta mới có sự đồng cảm sâu sắc. Ngoài ra còn có lời châm biếm nhẹ nhàng về giềng mối xóm làng, về cách giải quyết mâu thuẫn trong gia đình hiện đại - nơi sự lắng nghe đôi khi bị lãng quên.

Tác phẩm còn tạo không gian đậm chất miền Tây Nam bộ. Những đám giỗ rộn ràng, những tiết mục múa được đầu tư kỹ lưỡng, âm nhạc trẻ trung bật lên tính cách hào sảng, phóng khoáng và trọng tình nghĩa của người dân vùng sông nước.

Điểm sáng lớn nhất là diễn xuất biến hóa của hai nghệ sĩ kỳ cựu Đại Nghĩa và Hồng Ánh khi đã "lột xác" ấn tượng bằng sự liên tục thay đổi tâm lý, khắc họa sinh động sự lúng túng và mâu thuẫn nội tâm của nhân vật. Bên cạnh đó, Đình Toàn trong vai người yêu của Lụa mang đến một sắc thái thú vị: vừa chân chất mộc mạc, vừa lém lỉnh, tinh quái với những hoài nghi sắc bén tạo nên nút thắt bất ngờ.