Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đề xuất xây dựng tủ sách gia đình vào tiêu chí danh hiệu 'gia đình văn hóa'

Lạc Xuân - Thạch Anh
10/12/2025 14:21 GMT+7

Trong sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên - Thanh Nien Book diễn ra tại Đường sách TP.HCM sáng 10.12, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM có những đề xuất để góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

Đề xuất xây dựng tủ sách gia đình vào tiêu chí danh hiệu 'Gia đình văn hóa'- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên tặng hoa cho các khách mời tham gia buổi giao lưu tại sự kiện

Ảnh: Độc Lập

Sự kiện giao lưu, ra mắt Tủ sách Thanh Niên - Thanh Nien Book diễn ra sáng 10.12 tại Đường sách TP.HCM có sự tham dự của các nhà văn, nhà báo, đại diện các đơn vị xuất bản - phát hành cùng đông đảo bạn đọc yêu mến Báo Thanh Niên và văn hóa đọc nói chung. 

Trong khuôn khổ chương trình, ông Lê Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM; nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có buổi trò chuyện, giao lưu nhằm chia sẻ những góc nhìn về việc lan tỏa văn hóa đọc.

Đánh giá về Tủ sách Thanh Niên vừa được ra mắt, ông Lê Hoàng chia sẻ tủ sách đã đáp ứng hơn 50% kỳ vọng của mình. Theo Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, đây là mô hình được Báo Thanh Niên tổ chức thực hiện một cách độc đáo, thú vị trong dòng chảy chung của thế giới sách.

"Những ấn phẩm này được chọn thông qua các cuộc thi, bài phỏng vấn, phóng sự của Báo Thanh Niên, tạo nên đa dạng về tác giả, phong phú về nội dung. Những vấn đề về thời sự, đời sống, kinh tế, xã hội... được mang vào sách một cách sinh động, dưới những góc nhìn khác nhau. Chỉ trong một cuốn sách, người đọc đã có thể tiếp cận nhiều vấn đề, góc độ khác nhau. Tôi mong muốn tủ sách này sẽ tiếp tục được phát triển", ông bày tỏ.

Đề xuất xây dựng tủ sách gia đình vào tiêu chí danh hiệu 'Gia đình văn hóa'- Ảnh 2.

Tủ sách Thanh Niên giới thiệu 5 đầu sách gồm: Cùng con đi tiếp cuộc đời; Thành phố tôi yêu; Khát vọng Việt Nam; Tuyển tập truyện ngắn hay Báo Thanh Niên; Sống đẹp - Điều kỳ diệu của lòng nhân ái

Ảnh: Độc Lập

Để văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ hơn 

Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM nhận định kỷ nguyên số là một thách thức đối với văn hóa đọc, song không phải là nguyên nhân gốc rễ. Thực tế, ngay từ trước khi smartphone và mạng xã hội bùng nổ, tỷ lệ đọc sách của người Việt đã ở mức thấp. Theo ông Lê Hoàng, mấu chốt của văn hóa đọc là phải hình thành thói quen. Khi thói quen này đã hình thành thì những tác động của công nghệ hay thời đại số sẽ không còn là trở ngại.  

Ông Lê Hoàng cho rằng đọc sách là một hành vi mang tính cá nhân, xuất phát từ mục đích, thói quen và phương pháp đọc của mỗi người. "Ở phạm vi cá nhân, văn hóa đọc được cấu thành bởi 3 yếu tố cốt lõi. Thứ nhất là thói quen đọc sách, được coi là yếu tố quan trọng nhất. Thứ hai là đọc sách có mục đích và đam mê. Khi con người đọc sách để học tập, để phát triển bản thân, nhận thấy giá trị và lợi ích thực sự từ sách, họ sẽ dần hình thành sự yêu thích, cảm hứng và động lực đọc. Thứ ba là đọc sách có hiệu quả, tức là người đọc phải có kỹ năng đọc, biết ghi chép, hệ thống hóa, rút ra bài học, giá trị và tri thức từ trang sách", ông nhận định.

Đề xuất xây dựng tủ sách gia đình vào tiêu chí danh hiệu 'Gia đình văn hóa'- Ảnh 3.

Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM Lê Hoàng: "Cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội để lan tỏa văn hóa đọc"

Ảnh: Độc Lập

Bàn về giải pháp lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, ông Lê Hoàng nhấn mạnh cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Theo ông, việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ cần bắt đầu từ sớm, ngay từ khi các em chập chững đến trường, với vai trò định hướng quan trọng của cha mẹ và thầy cô. "Nếu không hình thành thói quen đọc từ nhỏ, đến khi các em 14-15 tuổi mới khuyến khích đọc thì sẽ rất khó khăn", ông nói. 

Từ đó, ông Lê Hoàng đưa ra hai đề xuất là Bộ Giáo dục và Đào tạo nên hình thành tiết đọc sách trong chương trình chính khóa và Bộ VH-TT-DL xem xét đưa nội dung xây dựng tủ sách gia đình vào tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, ông Lê Hoàng cũng đưa ra những góp ý để sách tiếp cận tốt hơn với học sinh, sinh viên. Ông cho rằng cần đổi mới hình thức xuất bản, không chỉ giới hạn ở sách giấy mà còn phát triển sách điện tử (eBook), sách nói (audiobook) nhằm tạo thuận lợi cho người đọc tiếp cận mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, công tác quảng bá, truyền thông, giới thiệu sách mới, các hoạt động trải nghiệm, review sách cũng cần được đẩy mạnh để thu hút và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.


Tin liên quan

Chung sức lan tỏa văn hóa đọc

Chung sức lan tỏa văn hóa đọc

Sáng 10.12, Tủ sách Thanh Niên - Thanh Niên Books chính thức ra mắt tại Đường sách TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) để cùng tiếp sức lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.

Nguyễn Nhật Ánh: Mỗi phụ huynh, thầy cô cũng nên là một đại sứ văn hóa đọc

Thêm một điểm hẹn văn hóa đọc, lan tỏa tri thức ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Tủ sách Thanh Niên Thanh Niên Books Lương Thùy Linh Báo Thanh Niên văn hóa đọc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận