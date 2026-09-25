Hơn hai thập kỷ làm ‘đôi chân’ cho con và câu chuyện xúc động ngày tốt nghiệp

Khoảnh khắc Duyên cùng ba trên chiếc xe lăn lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp đã khiến nhiều người chứng kiến đều xúc động.

Khoảnh khắc ba đẩy xe lăn đưa con gái lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp khiến nhiều người xúc động ẢNH: NVCC

Không xem trở ngại là lý do để dừng lại

Từ khi còn nhỏ, Ngô Nguyễn Mỹ Duyên (sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) đã gặp khó khăn về vận động, không thể tự đi lại. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, đôi tay yếu khiến Duyên gặp trở ngại khi viết bài, đặc biệt trong những kỳ thi tự luận. Dù vậy, Duyên vẫn cố gắng hoàn thành chương trình đại học và tham gia các hoạt động học tập cùng bạn bè.

Nhớ lại những ngày đầu bước vào đại học, Duyên cho biết mình từng lo lắng khi phải làm quen với môi trường mới, những người bạn và thầy cô chưa từng gặp. Tuy nhiên, những hỗ trợ đầu tiên từ các anh chị và bạn bè đã giúp Duyên dần thích nghi với cuộc sống đại học.

"Ngày đầu đến trường các anh chị giúp mình tìm phòng học, đẩy xe lăn đưa mình vào lớp. Trong lớp còn có một bạn nam làm quen, giúp đỡ và sau đó hỗ trợ mình lên, xuống lầu", Duyên kể.

Sau hơn 20 năm được ba đưa đón đến trường, Ngô Nguyễn Mỹ Duyên, tân cử nhân ngành tâm lý học, cùng ba nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Những sự giúp đỡ ấy trở thành một phần trong hành trình học tập của Duyên. Khi gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ở trường, Duyên có thể nhờ sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Bên cạnh việc đi lại, viết bài cũng là một trở ngại mà Duyên phải tìm cách thích nghi.

Duyên cho biết bản thân không cảm thấy tự ti về hoàn cảnh. Thay vì xem những trở ngại là lý do để dừng lại, cô cố gắng tìm cách thích nghi và hoàn thành việc học trong khả năng của mình.Duyên cho biết, không chỉ có ba mà cả gia đình đã chăm lo cho mình trong suốt quá trình học tập. Ba đảm nhận việc đưa đón, mẹ chăm lo sinh hoạt, còn chị và em cũng góp phần quan tâm và hỗ trợ.

"Mình rất biết ơn gia đình. Không chỉ ba mà cả nhà mình đều đã chăm lo rất nhiều cho mình. Nếu không có sự đồng hành của ba mẹ thì sẽ không có mình ngày hôm nay", Duyên chia sẻ.

Ông Ngô Văn Dũng hơn 20 năm là "đôi chân" để con đến trường ẢNH: NVCC

Khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp cùng ba trên sân khấu là một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất sau những năm tháng học đại học. Duyên cho biết trước giờ phút ấy, cô nàng không nghĩ quá nhiều về những khó khăn đã trải qua mà chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn ngày tốt nghiệp. Khi tấm bằng được trao, nhìn sang ba đang ở bên cạnh, Duyên cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày hôm đó.

"Mình thấy vui và xúc động lắm. Bình thường ba là người đưa mình đến trường, còn hôm đó ba lại cùng mình bước lên sân khấu nhận bằng. Cảm giác lúc đó rất khó tả, vừa vui vì mình tốt nghiệp, vừa thấy thương vì ba đã đồng hành với mình trong thời gian rất dài", Duyên chia sẻ thêm.

Khoảnh khắc ý nghĩa sau hành trình cùng con đến trường

Đồng hành với Duyên trong hành trình đến trường là ông Ngô Văn Dũng, ba của Duyên. Từ khi Duyên gặp khó khăn về vận động lúc khoảng 18 tháng tuổi, ông đã hỗ trợ con trong việc đi lại và đưa đón qua nhiều cấp học.

Trên chiếc xe máy quen thuộc, người cha đều đặn chở con đến trường, giúp con lên xuống xe và mang theo xe lăn để hỗ trợ việc di chuyển. Những chuyến đưa đón đồng hành cùng con cứ thế kéo dài qua nhiều năm, từ thời điểm Duyên còn nhỏ đến tận ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Hai ba con Duyên hạnh phúc trong ngày nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Việc đưa đón không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những hôm trời mưa, đường đông hoặc gặp cảnh kẹt xe, ông Dũng phải cẩn thận hơn để bảo đảm an toàn cho hai cha con.

"Chở con bằng xe máy đã vất vả, lại phải mang theo chiếc xe lăn cồng kềnh phía sau nên những hôm trời mưa hay kẹt xe, tôi càng phải cẩn thận giữ thăng bằng để hai cha con đến trường an toàn. Tới nơi, tôi lại tháo dây, đỡ con xuống xe rồi mở xe lăn đưa con vào lớp. Chiều đón về cũng từng ấy công việc", ông Dũng chia sẻ.

Theo ông Dũng, khi nhìn con vẫn quyết tâm đi học, ông lại tự nhủ phải cố gắng cùng còn.

"Điều tôi lo nhất là những khó khăn trong việc đi lại sẽ khiến con phải dừng việc học giữa chừng. Chỉ cần Duyên còn muốn đến trường, tôi sẽ cố gắng đưa con đi, dù vất vả đến đâu", ông Dũng nói.

Sau nhiều năm đồng hành, ngày tốt nghiệp trở thành một dấu mốc đặc biệt với hai cha con. Tại lễ tốt nghiệp, ông Dũng đẩy xe lăn đưa Duyên lên sân khấu nhận bằng cử nhân ngành tâm lý học.

Đó không chỉ là khoảnh khắc Duyên hoàn thành chương trình đại học mà còn là dịp để gia đình nhìn lại chặng đường dài đã cùng nhau đi qua.

Trực tiếp giảng dạy và theo dõi Duyên qua nhiều học phần, tiến sĩ Lê Thị Hằng, Trưởng bộ môn Tâm lý học đường và Tổ chức nhân sự, cho biết rất ấn tượng với tinh thần học tập và sự chủ động của Duyên.

Theo tiến sĩ Hằng, dù nhà xa trường và việc đi lại không thuận tiện, Duyên vẫn cố gắng đến lớp đúng giờ, chuẩn bị cho mỗi buổi học và tham gia các hoạt động chung.

"Trong các buổi học, Duyên thể hiện một tinh thần rất tích cực, không hề e dè hay mặc cảm. Em luôn chủ động phát biểu, xây dựng bài.Chính sự tự tin và nhiệt huyết đó đã lan tỏa đến cả lớp, khiến các bạn khác cũng thêm động lực", tiến sĩ Hằng chia sẻ.

Nhắc đến khoảnh khắc lễ tốt nghiệp, tiến sĩ Hằng nhớ lại hình ảnh người cha đã nhiều năm đưa đón Duyên đến trường.

"Tôi nhớ đến hình ảnh người ba lặng lẽ chở con đến trường và đón con về mỗi ngày, bất kể nắng mưa. Giây phút hai cha con cùng đứng trên sân khấu, tôi hiểu rằng tấm bằng ấy thuộc về cả hai người. Nó là kết quả của nghị lực trong em và tình yêu thương âm thầm nhưng bền bỉ của ba và gia đình em", tiến sĩ Hằng chia sẻ.