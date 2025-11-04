Hôn nhân kín tiếng của Củng Lợi với chồng hơn 17 tuổi

Jean-Michel Jarre - người chồng thứ hai của Củng Lợi là một nhà soạn nhạc người Pháp và từng trải qua ba đời vợ. Thời điểm đó, không ít bình luận cho rằng đây chỉ là cuộc tình xế chiều khó bền vững.

Hôn nhân hạnh phúc vì đến đúng thời điểm

Tuy nhiên, 6 năm đã trôi qua và Củng Lợi - Jean-Michel Jarre vẫn gắn bó hạnh phúc. Mới đây, trong một chương trình trò chuyện, nghệ sĩ 77 tuổi gây chú ý khi được hỏi về vợ. Ông ngẫm nghĩ rồi chỉ nói ngắn gọn: "Một nghệ sĩ vĩ đại". Lời nhận xét đơn giản nhưng đầy trân trọng này lập tức tạo nên chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng Jean-Michel Jarre hiểu Củng Lợi hơn bất kỳ ai trước đó.

Củng Lợi và Jean-Michel Jarre thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại những sự kiện quốc tế và không ngần ngại thể hiện tình cảm ẢNH: SOHU

Củng Lợi gắn liền sự nghiệp với đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau khi Cao lương đỏ đưa cô vụt sáng năm 22 tuổi, cả hai trở thành cặp đôi vàng từ màn ảnh ra ngoài đời suốt 8 năm. Song, khi Củng Lợi mong muốn sinh con và có một tổ ấm trọn vẹn thì Trương Nghệ Mưu lại hoàn toàn không có ý định cưới cô. Mối quan hệ dần khép lại khi hai người không tìm được tiếng nói chung.

Năm 1996, Củng Lợi kết hôn với doanh nhân Singapore Huỳnh Hòa Tường với hy vọng có một cuộc sống ổn định. Khi ấy, cô thử rời xa phim trường, học nấu nướng, chăm lo gia đình. Tuy vậy, cuộc sống thuần túy gia đình không thể níu giữ một tâm hồn nghệ thuật. Sau biến cố kinh doanh của chồng cũ, Củng Lợi tái xuất màn ảnh và cuộc hôn nhân này cũng kết thúc.

Củng Lợi từng trải qua nhiều biến cố tình cảm trước khi tìm được sự thấu hiểu và đồng hành bên người chồng hơn 17 tuổi ẢNH: FR.NEWS

Jean-Michel Jarre xuất hiện khi Củng Lợi đã trải qua nhiều biến cố tình cảm và hoài nghi về tình yêu. Hai người gặp nhau tại Paris năm 2017, cùng mang danh hiệu hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Sự đồng điệu về nghệ thuật khiến họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Dù vậy, phải mất gần hai năm nỗ lực, với những chuyến bay trên khắp thế giới để ủng hộ công việc của Củng Lợi, sự kiên trì của Jean-Michel Jarre mới khiến nữ diễn viên mở lòng.

Điều khiến cô rung động không phải vật chất hay lời hứa viển vông, mà là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho con đường nghệ thuật của cô. Jean-Michel Jarre luôn khẳng định sẽ đồng hành với vợ, không đòi hỏi cô hy sinh sự nghiệp. Ở tuổi gần 80, ông vẫn duy trì thể lực, đồng hành cùng Củng Lợi tại các sự kiện và trường quay, luôn nhắc đến cô với niềm tự hào.

Minh tinh vẫn giữ phong độ và thần thái ở tuổi ngoài ngũ tuần ẢNH: SOHU

Trong mắt Jean-Michel Jarre, Củng Lợi không chỉ là vợ, mà còn là một nghệ sĩ lớn. Với nhiều người hâm mộ, sự trân trọng đó chính là câu trả lời cho điều mà Củng Lợi luôn tìm kiếm: một người bạn đời thấu hiểu giá trị cá nhân thay vì muốn cô trở thành hình mẫu người vợ chuẩn mực.

Cả hai cũng thống nhất lựa chọn cuộc sống không con cái, tập trung vào tinh thần tự do và sự đồng điệu trong sáng tạo. Chính sự thoải mái ấy khiến mối quan hệ của họ bền vững.