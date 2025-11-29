Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã góp mặt tại giải pickleball "Nghĩa tình phương Nam", diễn ra chiều 28.11.2025 tại sân Metropole (TP.HCM). Sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hoạt động thiện nguyện, hướng về đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ.

Giải đấu quy tụ những tay vợt hàng đầu như Lý Hoàng Nam, Lê Xuân Đức, Lê Quốc Khánh… Bên cạnh đó là sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quen thuộc: nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, ca sĩ Hoàng Bách…

Thi đấu để sẻ chia, không phải để tranh tài thắng thua

Tại giải năm nay, Lý Hoàng Nam bắt cặp cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc ở nội dung đôi nam – nữ. Sự kết hợp giữa một VĐV chuyên nghiệp và một nghệ sĩ "tân binh" lại mang đến bất ngờ thú vị: cả hai thi đấu ăn ý và giành ngôi vô địch.

Chiếc cúp được trao không chỉ là phần thưởng thể thao, mà còn là biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái.

Hơn nửa tỉ đồng từ giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' gửi đi miền Trung

Cựu số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam chia sẻ: "Hôm nay Nam đã có một ngày rất vui khi được giao lưu cùng mọi người. Mục đích chính là hướng về đồng bào miền Trung, và Nam muốn góp một phần nhỏ bé của mình. Chúng ta ở đây may mắn không chịu lũ lụt, sạt lở, còn bà con ngoài đó rất khó khăn".

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc cũng không giấu được sự xúc động khi lần đầu "ẵm cúp" thể thao. "Tôi từng quán quân nhiều cuộc thi âm nhạc, nhưng đây là lần đầu được cầm một chiếc cúp thể thao, lại còn đáng yêu nữa. Trình của tôi chỉ là "newbie", nhưng quan trọng là tinh thần vui vẻ và cùng nhau hướng về bà con miền Trung. Hy vọng hôm nay sẽ kêu gọi được nhiều đóng góp".

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc và VĐV Lý Hoàng Nam ẵm giải cao nhất trong lần đầu kết hợp ẢNH: NHẬT THỊNH





Hơn 540 triệu đồng gửi đến bà con miền Trung

Theo ban tổ chức, tính đến cuối giờ chiều, tổng số tiền đóng góp đã vượt mốc 540 triệu đồng. Toàn bộ khoản này sẽ được chuyển thẳng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để kịp thời hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Xuân Văn, Trưởng BTC, cho biết: "Xuất phát từ tấm lòng 'lá lành đùm lá rách', anh em gom góp với nhau. Khoảng hơn 540 triệu đồng là số tiền đã vận động được. KPI ban đầu là 500 triệu và anh em chúng ta đã hoàn thành".

Hơn 500 triệu đồng vận động được từ giải đấu sẽ được chuyển đến bà con miền Trung ẢNH: NHẬT THỊNH

Một chiếc cúp nhỏ được nâng lên, nhưng đằng sau nó là cả tấm lòng lớn.

Giải pickleball "Nghĩa tình phương Nam" vì thế không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là tình thương, sự sẻ chia với đồng bào miền Trung, nơi có những con người vẫn kiên cường gượng dậy sau thiên tai.