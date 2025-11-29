Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hơn nửa tỉ đồng từ giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' gửi đi miền Trung
Video Thể thao

Hơn nửa tỉ đồng từ giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' gửi đi miền Trung

Hồ Hiền
Hồ Hiền
29/11/2025 15:53 GMT+7

Tay vợt hàng đầu Việt Nam Lý Hoàng Nam cùng các nghệ sĩ tại giải pickleball “Nghĩa tình phương Nam” đã quyên góp hơn 540 triệu đồng, toàn bộ số tiền sẽ được gửi đến đồng bào miền Trung sau lũ.

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã góp mặt tại giải pickleball "Nghĩa tình phương Nam", diễn ra chiều 28.11.2025 tại sân Metropole (TP.HCM). Sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hoạt động thiện nguyện, hướng về đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ.

Giải đấu quy tụ những tay vợt hàng đầu như Lý Hoàng Nam, Lê Xuân Đức, Lê Quốc Khánh… Bên cạnh đó là sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quen thuộc: nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, ca sĩ Hoàng Bách…

Thi đấu để sẻ chia, không phải để tranh tài thắng thua

Tại giải năm nay, Lý Hoàng Nam bắt cặp cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc ở nội dung đôi nam – nữ. Sự kết hợp giữa một VĐV chuyên nghiệp và một nghệ sĩ "tân binh" lại mang đến bất ngờ thú vị: cả hai thi đấu ăn ý và giành ngôi vô địch.

Chiếc cúp được trao không chỉ là phần thưởng thể thao, mà còn là biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái.

Hơn nửa tỉ đồng từ giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' gửi đi miền Trung

Cựu số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam chia sẻ: "Hôm nay Nam đã có một ngày rất vui khi được giao lưu cùng mọi người. Mục đích chính là hướng về đồng bào miền Trung, và Nam muốn góp một phần nhỏ bé của mình. Chúng ta ở đây may mắn không chịu lũ lụt, sạt lở, còn bà con ngoài đó rất khó khăn".

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc cũng không giấu được sự xúc động khi lần đầu "ẵm cúp" thể thao. "Tôi từng quán quân nhiều cuộc thi âm nhạc, nhưng đây là lần đầu được cầm một chiếc cúp thể thao, lại còn đáng yêu nữa. Trình của tôi chỉ là "newbie", nhưng quan trọng là tinh thần vui vẻ và cùng nhau hướng về bà con miền Trung. Hy vọng hôm nay sẽ kêu gọi được nhiều đóng góp".

Hơn nửa tỉ đồng từ giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' gửi đi miền Trung - Ảnh 1.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc và VĐV Lý Hoàng Nam ẵm giải cao nhất trong lần đầu kết hợp

ẢNH: NHẬT THỊNH


Hơn 540 triệu đồng gửi đến bà con miền Trung

Theo ban tổ chức, tính đến cuối giờ chiều, tổng số tiền đóng góp đã vượt mốc 540 triệu đồng. Toàn bộ khoản này sẽ được chuyển thẳng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để kịp thời hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Xuân Văn, Trưởng BTC, cho biết: "Xuất phát từ tấm lòng 'lá lành đùm lá rách', anh em gom góp với nhau. Khoảng hơn 540 triệu đồng là số tiền đã vận động được. KPI ban đầu là 500 triệu và anh em chúng ta đã hoàn thành".

Hơn nửa tỉ đồng từ giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' gửi đi miền Trung - Ảnh 4.

Hơn 500 triệu đồng vận động được từ giải đấu sẽ được chuyển đến bà con miền Trung

ẢNH: NHẬT THỊNH

Một chiếc cúp nhỏ được nâng lên, nhưng đằng sau nó là cả tấm lòng lớn. 

Giải pickleball "Nghĩa tình phương Nam" vì thế không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là tình thương, sự sẻ chia với đồng bào miền Trung, nơi có những con người vẫn kiên cường gượng dậy sau thiên tai.

Tin liên quan

U.23 Campuchia rút lui, giờ thi đấu U.23 Việt Nam có ảnh hưởng?

U.23 Campuchia rút lui, giờ thi đấu U.23 Việt Nam có ảnh hưởng?

Chiều 27.11, đội U.23 Việt Nam tập luyện trong không khí hào hứng và cũng cực kỳ nghiêm túc trong bối cảnh SEA Games 33 đang đến rất gần. Trên đất Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được thi đấu trên sân đẹp và giờ cũng đẹp.

HLV Kim Sang-sik ‘mất ngủ’ trước ngày cùng U.23 Việt Nam dự SEA Games

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball Lý Hoàng Nam Ca sĩ Giang Hồng Ngọc Nghĩa tình phương Nam ủng hộ miền Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận