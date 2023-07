Honda City mới 'Made in Thailand' nhiều trang bị, giá rẻ hơn ở Việt Nam

Sau Ấn Độ, bản nâng cấp của mẫu sedan hạng B - Honda City đang từng bước được hãng xe Nhật Bản mở rộng phạm vi phân phối ra các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Sau khi Honda Việt Nam trình làng City mới vào ngày 5.7, chỉ một ngày sau mẫu xe này tiếp tục được Honda giới thiệu đến khách hàng tại Thái Lan. Cùng chung mẫu mã thiết kế, nhưng tuỳ theo mỗi thị trường Honda City lại được cung cấp số lượng phiên bản và trang bị khác nhau.



Honda City 2023 "Made in Thailand" có tới 5 phiên bản Motortrivia

Cụ thể, tại Việt Nam Honda City mới vẫn có 3 phiên bản gồm G, L và RS giá bán từ 559 - 609 triệu đồng. So với các phiên bản trước đây, giá bán Honda City mới tăng từ 10 - 30 triệu đồng nhưng bù lại mẫu xe này được làm mới một số chi tiết thiết kế, trang bị đèn LED, phanh đĩa trên bánh sau và đặc biệt có công nghệ an toàn Honda Sensing…

Với một số khách hàng tại Việt Nam, những cải tiến trên Honda City mới phần nào đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, tại Thái Lan mẫu xe này lại cung cấp cho khách hàng nhiều hơn thế, trong khi giá bán lại thấp hơn rất nhiều so với thị trường Việt Nam. City được xem như một trong những dòng xe chủ lực về doanh số của Honda tại Thái Lan, chính vì vậy, hãng xe Nhật cung cấp cho khách hàng Thái Lan lựa chọn đa dạng với 5 phiên bản, gồm: 1.0 Turbo V, 1.0 Turbo SV, 1.0 Turbo RS, e:HEV SV và e:HEV RS.

Tại Thái Lan, Honda City có 2 tùy chọn động cơ Motortrivia

Hầu hết các phiên bản Honda City 2023 "Made in Thailand" không có khác biệt về kiểu dáng, thiết kế nhưng trang bị, động cơ lại nhỉnh hơn so với Honda City tại Việt Nam. Cụ thể, tại Thái Lan Honda City có 2 tùy chọn động cơ, gồm máy xăng 3 xi-lanh, DOHC, tăng áp, dung tích 1.0 lít cho công suất 122 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 173 Nm tại tua máy 2.000 - 4.500 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Ngoài ra, còn có hệ truyền động hybrid có tên e:HEV, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít với công suất tối đa 98 mã lực tại tua máy 5.600 - 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 127 Nm tại tua máy 4.500 - 5.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với 2 mô-tơ điện mạnh 109 mã lực và 253 Nm cũng như hộp số e-CVT.

Không gian nội thất Honda City tại Thái Lan Motortrivia

Về trang bị, ở bản cao cấp nhất tại Thái Lan, Honda City có bảng đồng hồ gồm màn hình màu đa thông tin TFT 7 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect. Điều hòa tự động với cửa gió ở hàng ghế sau, 2 cổng USB Type C, lẫy chuyển số sau vô lăng, hệ thống âm thanh 8 loa, tấm chắn nắng cho cả 2 ghế trước và bệ tì tay hàng ghế sau tích hợp giá để ly. Honda City 2023 "Made in Thailand" cũng có công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn.

Đặc biệt, tại Thái Lan Honda City bản tiêu chuẩn và bản RS có những khác biệt về thiết kế. Bản thường được trang bị những nan nằm ngang bên trong lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm. Trong khi đó, bản RS sở hữu lưới tản nhiệt tổ ong, hốc gió trung tâm với lưới mắt cáo và nối liền hốc đèn sương mù trước.

Honda City RS và bản tiêu chuẩn tại Thái Lan

Cung cấp nhiều phiên bản, lựa chọn động cơ và một số tính năng mới nhưng Honda City 2023 sản xuất, phân phối tại Thái Lan có giá bán chỉ 629.000 - 839.000 baht, tương đương 414 - 553 triệu đồng, thấp hơn City tại Việt Nam từ 56 - 145 triệu đồng.