Honda SH 150i bản đặc biệt sản xuất giới hạn 500 xe về Việt Nam

Sau hơn 8 tháng kể từ khi thông tin Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 được hé lộ, đến nay, phiên bản đặc biệt lại còn sản xuất giới hạn của dòng xe tay ga cao cấp này mới chính thức "cập bến" thị trường Việt Nam.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Rebel Motor - một Công ty chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM đồng thời cũng là đơn vị nhập khẩu SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 về Việt Nam cho biết: "Lô xe Honda SH 150i phiên bản đặc biệt giới hạn HRC - Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 đã về đến Việt Nam và hoàn tất các thủ tục thông quan, kiểm định. Dự kiến xe sẽ được phân phối ra thị trường và giao đến tay khách hàng đặt mua ngay trong tuần tới".

Lô xe Honda SH 150i phiên bản đặc biệt giới hạn HRC - Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 đã về đến Việt Nam Ảnh: QC

Đây thực sự là tin vui với khách hàng ưa chuộng phiên bản đặc biệt của dòng xe này. Bởi Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 là phiên bản giới hạn chỉ được sản xuất 500 xe, bán ra trên toàn cầu. Do đó, không phải ai cũng có thể dễ dàng sở hữu được phiên bản này. Không những vậy, thông tin SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 đã xuất hiện từ tháng 3.2026, đến nay những khách hàng đặt mua cũng đã trải qua khoảng 8 tháng chờ đợi.

Đặc biệt, thấu hiểu văn hóa chơi số đẹp và quan niệm phong thủy của khách hàng Việt Nam, đơn vị nhập khẩu cho biết đã chủ động tuyển chọn và sưu tầm những số thứ tự hiếm, độc đáo và giàu ý nghĩa như số tam hoa, số gắn với năm sinh, số lộc phát và các dãy số phong thủy được yêu thích.

Tương tự SH Vetro hay SH150i Sport Edition… Honda SH150i Special Edition HRC cũng được sản xuất tại nhà máy Honda Italia Industriale S.P.A ở Atessa, Ý với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc. Honda SH Special Edition HRC sở hữu diện mạo mới với những thay đổi tương tự SH160i vừa gia nhập thị trường Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái. Điểm nhấn của phiên bản này chính là "dàn áo" kết hợp bộ tem "Tricolour" phối giữa ba màu trắng, đỏ, xanh lam - gam màu vốn là dấu ấn đặc trưng của đội đua Honda Racing Corporation khi xuất hiện tại các giải đua mô tô thế giới.

Không chỉ đơn thuần là một bộ tem trang trí, màu sắc đặc trưng của HRC còn mang ý nghĩa biểu tượng cho lịch sử đua xe lâu đời của Honda Ảnh: QC

Không chỉ đơn thuần là một bộ tem trang trí, màu sắc đặc trưng của HRC còn mang ý nghĩa biểu tượng cho lịch sử đua xe lâu đời của Honda. Đây cũng là cách hãng xe Nhật Bản khéo léo đưa yếu tố motorsport vào một mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày. Chính điều này khiến Honda SH Special Edition HRC trở thành chiếc xe tay ga hiếm hoi có thể vừa phù hợp với giao thông thành phố, vừa thể hiện cá tính mạnh mẽ của người sở hữu.

Sự kết hợp giữa thiết kế HRC đặc biệt, số lượng sản xuất giới hạn và những số thứ tự mang dấu ấn cá nhân đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Honda SH Special Limited Edition HRC 2026, không chỉ là một phương tiện di chuyển cao cấp mà còn là món đồ sưu tầm dành cho những người thực sự đam mê SH Ý.

Với số lượng giới hạn 500 chiếc, Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 được định hướng dành cho những khách hàng yêu thích dòng SH Ý, đề cao thiết kế khác biệt, tính nguyên bản và giá trị sưu tầm. Hiện Rebel Motor chưa công bố giá bán chính thức của mẫu xe này.