Honda SH Mode 2027 thêm nhiều công nghệ, giá từ 60,79 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa giới thiệu SH Mode 2027 với những thay đổi tập trung vào thiết kế, tiện ích sử dụng và khả năng kiểm soát khí thải. So với bản tiền nhiệm, mẫu xe tay ga này vẫn giữ kiểu dáng tổng thể quen thuộc nhưng được bổ sung một số trang bị mới, đồng thời điều chỉnh hệ thống động cơ để đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4.

Honda SH Mode 2027 gần như giữ nguyên thiết kế kiểu dáng so với bản tiền nhiệm ẢNH: VIỆT HƯNG

Về ngoại hình, SH Mode 2027 được làm mới phần đầu xe, tiếp tục sử dụng hệ thống đèn LED kết hợp các chi tiết mạ crôm và logo SH Mode dạng 3D trên thân xe. Honda cũng bổ sung một số phối màu mới, gồm trắng - đen trên bản thể thao và tiêu chuẩn, trong khi bản đặc biệt có thêm màu xanh - đen.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở khu vực người lái với màn hình TFT 4,2 inch mới, thay cho cụm đồng hồ cơ trên phiên bản trước. Đây cũng là một trong những nâng cấp công nghệ dễ nhận thấy nhất trên SH Mode 2027.

Hệ thống khóa thông minh Smart Key vốn đã được trang bị trước đây nay có thêm chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện. Cổng sạc tại hộc chứa đồ phía trước cũng được nâng từ chuẩn USB cũ lên USB Type-C.

So với trước, SH Mode giờ đây có thêm màn hình điện tử 4,2 inch ẢNH: VIỆT HƯNG

Một số trang bị quen thuộc tiếp tục được giữ lại như cốp dưới yên dung tích 18,5 lít và khung dập hàn eSAF. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS bánh trước có trên các phiên bản cao cấp, đặc biệt và thể thao, trong khi phiên bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng phanh CBS.

Về khả năng vận hành, SH Mode nâng cấp vẫn dùng nền tảng động cơ eSP nhưng được điều chỉnh hệ thống phun xăng điện tử và hệ thống xử lý khí thải trên đường xả. Theo Honda Việt Nam, các thay đổi này nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, đồng thời kiểm soát tốt hơn các chất phát thải như CO, HC và NOx. Nhờ đó, mẫu xe này đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4

Honda SH Mode 2027 có giá khởi điểm từ 60,79 triệu đồng ẢNH: VIỆT HƯNG

Honda SH Mode 2027 được phân phối với 4 phiên bản, gồm: tiêu chuẩn phanh CBS, cao cấp phanh ABS, đặc biệt phanh ABS và thể thao phanh ABS; giá bán dao động từ 60,79 - 67,59 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe tay ga đối - Vespa Sprint 125 đang có giá bán dao động từ 88,2 - 103,8 triệu đồng, tức đang cao hơn SH Mode từ 20,61 - 43,01 triệu đồng.

Như vậy, mẫu xe tay ga cao cấp của Honda nhìn chung vẫn đang có lợi thế cạnh tranh ấn tượng hơn so với các mẫu mã đối thủ. Ngoài ra, lợi thế thương hiệu, mạng lưới HEAD trải rộng trên toàn quốc cũng là điểm cộng, giúp SH Mode thành công kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam.