Honda Vario 125 2026 'Made in Indonesia' về Việt Nam, giá từ 44,8 triệu đồng

Gần 1 tháng sau khi được nhập khẩu về Việt Nam và hoàn tất các thủ tục thông quan, kiểm định, lô xe Honda Vario 125 2026 đầu tiên bắt đầu được tung ra thị trường. Ở các phiên bản trước đây, Vario 125 được cả Honda Việt Nam (HVN) cũng như các cửa hàng không chính hãng phân phối. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại HVN vẫn đang phân phối Vario 125 mẫu cũ, trong khi bản nâng cấp về Việt Nam hồi đầu năm 2026 được bán thông qua một cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh xe máy tại TP.HCM.

Honda Vario 125 2026 về Việt Nam bắt đầu được phân phối ra thị trường với hai phiên bản, tương ứng 4 lựa chọn màu sắc Ảnh: M.L

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện cửa hàng này cho biết, Honda Vario 125 2026 về Việt Nam bắt đầu được phân phối ra thị trường với hai phiên bản, tương ứng 4 lựa chọn màu sắc. Trong đó, bản tiêu chuẩn dùng chìa khóa cơ có giá 44,8 triệu đồng, trong khi bản Vario 125 2026 trang bị khóa thông minh smartkey có giá 46,9 triệu đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức giá này cao hơn từ 4,1 - 5,6 triệu đồng so với Vario 125 mẫu cũ hiện đang được HVN phân phối.

Honda Vario 125 2026 vẫn giữ lại phong cách đặc trưng của dòng xe tay ga thể thao này nhưng "dàn áo" được trau chuốt lại bằng những đường nét góc cạnh, cứng cáp hơn. Phần đầu xe không có nhiều thay đổi, tuy nhiên yếm trước được thiết kế mới với cụm đèn pha đặt thấp, tạo hình chữ V đồng thời có kích thước lớn hơn. Dải đèn LED định vị mảnh hơn phanh tách giữa đèn pha và đèn xi-nhan đặt cao hơn mẫu cũ. Bên cạnh đó, hai bên yếm trước còn được thiết kế thêm hai khe gió.

Honda Vario 125 2026 về Việt Nam có giá từ 44,8 - 46,9 triệu đồng Ảnh: M.L

Hai bên thân xe cũng tạo điểm nhấn với những đường nét góc cạnh, gân guốc hơn trong khi phần đuôi xe không có nhiều thay đổi. Về tiện nghi, bản nâng cấp của dòng xe tay ga này sở hữu hộc chứa đồ 18 lít bên dưới yên xe. Ngoài ra, còn được trang bị móc treo đồ, hộc đồ nhỏ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type C và khóa thông minh Smartkey. Bảng đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng như tốc độ, quãng đường, nhiên liệu…

Honda Vario 125 2026 dùng động cơ xăng eSP 125cc làm mát bằng dung dịch với mức tiêu thụ nhiên liệu lên đến 1,9 lít/100 km. Các phiên bản đều sử dụng lốp trước kích thước 90/80, lốp sau 100/80 kết hợp mâm xe thể thao 14 inch. Vario 125 vẫn dùng hệ thống phanh kết hợp CBS gồm phanh đĩa và phanh tang trống phía sau.