Honda Vario Evo 160 có gì khác mẫu cũ đang phân phối tại Việt Nam?

Mới đây, Astra Honda Motor (AHM) - Công ty liên doanh giữa Honda cùng đối tác tại Indonesia vừa trình làng mẫu Honda Vario Evo 160 - thế hệ mới của dòng xe tay ga tầm trung hút khách nhất xứ vạn đảo trong những năm gần đây. So với phiên bản cũ hiện vẫn đang được phân phối tại Việt Nam, Vario Evo 160 sở hữu nhiều điểm khác biệt đáng chú ý không chỉ ở thiết kế mà còn ảnh đến từ kích thước, động cơ... Những thay đổi nhằm mục đích cải thiện khả năng vận hành đồng thời mang lại sự ổn định trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Tại Indoneisa, Honda Vario Evo 160 được Astra Honda Motor (AHM) phân phối 3 phiên bản, gồm Vario Evo 160 CBS, Vario Evo 160 CBS Nitro và Vario Evo 160 giá từ 28,5 - 31,4 triệu rupiah, tương đương 45,09 - 49,6 triệu đồng.

Honda Vario Evo 160 được Astra Honda Motor (AHM) phân phối tại Indonesia 3 phiên bản Ảnh: Kompas

Dưới đây là một số thay đổi đáng chú ý của Honda Vario Evo 160 so với mẫu cũ:

Mô-men xoắn tăng, lực kéo mạnh hơn

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Honda Vario Evo 160 nằm ở động cơ. Mẫu xe tay ga tầm trung này sử dụng động cơ eSP+ 4 van, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 160cc thế hệ mới nhất. Động cơ sản sinh công suất tối đa 15,4 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14 Nm tại 6.500 vòng/phút. So với mẫu Vario 160 đang phân phối tại Việt Nam hiện sử dụng động cơ eSP+ 156,9 cc cho công suất tương tự, mô-men xoắn đã tăng từ 13,8 Nm lên 14,0 Nm và đạt được ở tốc độ vòng tua máy thấp hơn, cụ thể là 6.500 vòng/phút thay vì 7.000 vòng/phút như trước đây.

Điều này giúp Honda Vario Evo 160 cho khả năng phản ứng nhanh nhạy hơn ở dải vòng tua trung bình, vốn là dải vòng tua được sử dụng nhiều nhất khi di chuyển trong khu vực đô thị. Theo AHM, các cuộc thử nghiệm cho thấy Vario Evo 160 có khả năng tăng tốc từ 0 - 200 m trong 11,9 giây, tốc độ tối đa 109 km/giờ.

Động cơ trên Honda Vario Evo 160 đạt mô-men xoắn cực đại ở vòng tua máy sớm hơn mẫu cũ Ảnh: Kompas

Bên cạnh hiệu suất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng được cải thiện đáng kể. Với hệ thống tạm ngắt động cơ khi dừng (ISS), mức tiêu thụ nhiên liệu trên Honda Vario Evo 160 vào khoảng 2,14 lít/100 km dựa trên phương pháp thử nghiệm WMTC EURO 3.

Diện mạo thiết kế

So với phiên bản Honda Vario 160 hiện đang phân phối tại Việt Nam, Honda Vario Evo 160 vừa ra mắt gần như lột xác về kiểu dáng với thiết kế thể thao, mạnh mẽ hơn. Điều này thể hiện rõ ở phần yếm trước với dàn áo được tạo dáng bằng những đường cắt xẻ táo bạo. Cụm đèn pha thiết kế lớn hơn sử dụng đèn LED kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày (DRL) vuốt cao giúp tăng độ nhận diện. Trong khi thân xe, đuôi xe được vuốt gọn gàng kết hợp đèn hậu LED đồ họa chữ X.

Honda Vario Evo 160 lột xác về kiểu dáng với thiết kế thể thao, mạnh mẽ hơn Ảnh: Kompas

Kích thước lớn hơn, trọng lượng tăng thêm

Bên cạnh động cơ, diện mạo... kích thước thân xe cũng được thay đổi. Vario Evo 160 có kích thước lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, mẫu Vario 160 đang phân phối tại Việt Nam có chiều dài 1.926 mm, rộng 679 mm và cao 1.088 mm. Trong khi đó, Vario Evo 160 có chiều dài 1.929 mm, rộng 686 mm đối với phiên bản CBS và 696 mm đối với phiên bản ABS. Chiều cao cũng tăng lên 1.091 mm. Mặc dù kích thước lớn hơn, chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 1.277 mm. Vario Evo 160 cũng có khoảng sáng gầm 138 mm và chiều cao yên xe 778 mm.

Sự gia tăng về kích thước khiến trọng lượng xe tăng thêm khoảng 1 kg. Phiên bản Vario 160 trước đây nặng 115 kg đối với bản CBS và 117 kg đối với bản ABS. Trong khi đó, Vario Evo 160 có trọng lượng không tải ở mức 116 kg đối với bản CBS và 118 kg đối với bản ABS.

Sau thị trường Indonesia, Honda Vario Evo 160 dự kiến sẽ sớm được phân phối tại Việt Nam Ảnh: Kompas

Vario Evo 160 sử dụng lốp không săm có kích thước 100/80-14 ở phía trước và 120/70-14 ở phía sau. Sự kết hợp này kết hợp trọng lượng gia tăng giúp cải thiện độ ổn định khi vào cua và lái xe ở tốc độ cao. Để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, Vario Evo 160 vẫn được trang bị cốp xe dung tích 18 lít và bình xăng 5,5 lít.

Sau thị trường Indonesia, Honda Vario Evo 160 dự kiến sẽ sớm được phân phối tại Việt Nam. Trước đó, thế hệ hiện hành của mẫu xe này từng được các đại lý ủy nhiệm của Honda Việt Nam cũng như một số cửa hàng không chính hãng mở bán.