Honda Vario Evo 160 lột xác thiết kế, tinh chỉnh động cơ, chờ ngày về Việt Nam

Bất chấp áp lực từ các đối thủ cạnh tranh cùng sự phát triển nhanh của mảng xe máy điện, Honda vẫn đang từng bước làm mới danh mục sản phẩm của hãng ở mảng xe tay ga nhằm tăng sức hút với khách hàng. Sau hàng loạt mẫu mã phân phối tại Việt Nam như Honda SH, Honda Lead… mới đây hãng xe Nhật Bản cùng đối tác tại Indonesia tiếp tục trình làng thế hệ mới của dòng xe tay ga tầm trung mang Honda Vario 160 với tên gọi mới Honda Vario Evo 160.

Thế hệ mới Honda Vario Evo 160 vừa được Astra Honda Motor (AHM) trình làng tại Indonesia Ảnh: Kompas

Những năm qua, mẫu xe tay ga này được Honda phân phối rộng rãi tại một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Việt Nam… Thế hệ mới của mẫu xe tay ga này mang tên Honda Vario Evo 160 vừa được Astra Honda Motor (AHM) - Công ty liên doanh giữa Honda cùng đối tác tại Indonesia vừa trình làng ở xứ vạn đảo. Ở lần đổi mới này, Honda không chỉ thay đổi tên gọi khi bổ sung thêm từ hậu tố Evo (viết tắt Evolution) vào tên gọi của Honda Vario 160 mà còn trau chuốt kiểu dáng, tinh chỉnh động cơ cho khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

So với phiên bản Honda Vario 160 hiện đang phân phối tại Việt Nam, Honda Vario Evo 160 vừa ra mắt gần như lột xác về kiểu dáng với thiết kế thể thao, mạnh mẽ hơn. Điều này thể hiện rõ ở phần yếm trước với dàn áo được tạo dáng bằng những đường cắt xẻ táo bạo. Cụm đèn pha thiết kế lớn hơn sử dụng đèn LED kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày (DRL) vuốt cao giúp tăng độ nhận diện. Trong khi thân xe, đuôi xe được vuốt gọn gàng kết hợp đèn hậu LED đồ họa chữ X.

Honda Vario Evo 160 vừa ra mắt gần như lột xác về kiểu dáng với thiết kế thể thao, mạnh mẽ hơn Ảnh: Kompas

Vario Evo 160 tiếp tục sử dụng hệ thống khung sườn eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) được dập hàn laser giúp trọng lượng xe nhẹ, linh hoạt. Thế hệ mới của mẫu xe này tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ 160cc làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 15,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14 Nm.

Tuy nhiên, theo AHM, động cơ trên Honda Vario Evo 160 đã được nâng cấp cơ cấu truyền động và bản lập trình ECU giúp xe vận hành mượt mà ở dải tua đầu, giảm thiểu tối đa hiện tượng rung ga đầu. Mẫu xe này cũng được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI kết hợp cùng tính năng ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop System) giúp tăng hiệu quả về tiết kiệm nhiên liệu.

Honda Vario Evo 160 được Astra Honda Motor (AHM) phân phối 3 phiên bản, giá từ 28,5 - 31,4 triệu rupiah, tương đương 45,09 - 49,6 triệu đồng Ảnh: Kompas

Honda Vario Evo 160 vẫn có sẵn các trang bị tiện nghi như màn hình LCD hiển thị thông tin, hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key, hộc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB…

Tại Indoneisa, Honda Vario Evo 160 được Astra Honda Motor (AHM) phân phối 3 phiên bản, gồm Vario Evo 160 CBS, Vario Evo 160 CBS Nitro và Vario Evo 160 giá từ 28,5 - 31,4 triệu rupiah, tương đương 45,09 - 49,6 triệu đồng. Sau thị trường Indonesia, Honda Vario Evo 160 dự kiến sẽ sớm được phân phối tại Việt Nam. Trước đó, thế hệ hiện hành của mẫu xe này từng được các đại lý ủy nhiệm của Honda Việt Nam cũng như một số cửa hàng không chính hãng mở bán.