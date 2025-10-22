Hồng Đào khiến dàn cast ‘Cục vàng của ngoại’ toát mồ hôi vì từ khóa ‘khó nhằn’

Khi tham gia chương trình ON TRENDING, dàn cast Cục vàng của ngoại mang đến cho khán giả không chỉ những chia sẻ hậu trường dí dỏm mà còn loạt khoảnh khắc giải trí đầy ấn tượng. Trong phần thử thách diễn tả từ khóa, Hồng Đào khiến cả trường quay “dở khóc dở cười” khi chạm phải một từ khóa “khó nhằn”, buộc mọi người phải căng não để đoán ra đáp án.

Đạo diễn Khương Ngọc, Nghệ sĩ Việt Hương toát mồ hôi với từ khóa của nghệ sĩ Hồng Đào ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để không bỏ lỡ những tình huống thú vị này, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên cùng YouTube, TikTok iHay TV.