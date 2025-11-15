Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hồng hạc con mới nở tung tăng giữa đàn ở Thảo Cầm Viên sau 20 năm chờ đợi
Video Đời sống

Phạm Hữu
15/11/2025 16:43 GMT+7

Giữa sắc hồng rực rỡ của đàn hồng hạc tại Thảo Cầm Viên, một chim non vừa tròn một tháng tuổi đang thu hút sự chú ý của du khách. Đây là cá thể đầu tiên nở tự nhiên sau gần 20 năm nuôi dưỡng loài chim này, đánh dấu mùa sinh sản hiếm hoi thành công của vườn thú.

Giữa khu hồ nước trong khu nuôi chim của Thảo Cầm Viên, đàn hồng hạc đứng thành từng nhóm, sắc hồng nổi bật. Nhưng gây chú ý nhất lại là một cá thể nhỏ xíu, lông còn xám nhạt, lon ton chạy theo chim mẹ.

Hồng hạc con mới nở tung tăng giữa đàn ở Thảo Cầm Viên sau 20 năm chờ đợi

Đây là hồng hạc con duy nhất được sinh ra tự nhiên trong mùa sinh sản năm nay, và cũng là chim non đầu tiên xuất hiện tại Thảo Cầm Viên sau gần 20 năm nuôi dưỡng loài chim này.

Hồng hạc con nở hồi đầu tháng 10, từ trứng của một cặp bố mẹ khỏe mạnh trong tổng số 30 cá thể đang sống tại đây. Mùa sinh sản năm nay ghi nhận khoảng 5 ổ, mỗi tổ chỉ có một trứng. Do nhiều con còn trẻ, chưa rành cách ấp, nhân viên phải đưa hai trứng về phòng kỹ thuật để ấp nhân tạo, nhưng tất cả đều không nở. Chỉ có duy nhất một trứng được bố mẹ ấp tự nhiên và thành công. Nhờ vậy, đàn hồng hạc tại Thảo Cầm Viên nay tăng lên 31 cá thể.

Hồng hạc con mới nở tung tăng giữa đàn ở Thảo Cầm Viên sau 20 năm chờ đợi - Ảnh 1.

Chim hồng hạc non này được xem là lứa đầu tiên được sinh ra tại Thảo Cầm Viên sau gần 20 năm

ẢNH: DẠ THẢO

Những ngày đầu mới nở, chim con gần như chỉ nằm trong tổ, được chim mẹ che chắn và giữ ấm. Sau một tuần, chim con đã có thể đứng dậy, bước vài bước quanh bờ đất. Đến nay, khi tròn một tháng tuổi, chim non đã cứng cáp hơn, có thể đi lòng vòng quanh khu vực nhưng vẫn luôn bám sát mẹ. Dù tự đi lại khá tốt, việc ăn vẫn cần mẹ hỗ trợ, bởi hồng hạc non chưa thể tự xử lý thức ăn.

Để đàn hồng hạc có màu hồng tươi, nhất là vào mùa sinh sản, khẩu phần ăn được chuẩn bị rất kỹ: thức ăn được xay nhuyễn và bổ sung các thành phần giàu caroten như tảo, artemia, ruốc và cà rốt. Màu sắc của hồng hạc phụ thuộc vào nguồn dinh dưỡng này, nên chế độ ăn luôn được kiểm soát chặt.

Thảo Cầm Viên lần đầu đón tin vui, sếu vương miện sinh sản thành công

Lần đầu tiên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, sếu vương miện (loài chim quý hiếm đến từ châu Phi) đã đẻ trứng và ấp nở thành công. Sự kiện này hé lộ nhiều tập tính sinh sản đặc biệt của loài chim được mệnh danh 'nữ hoàng của các loài sếu', đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã ngay giữa lòng thành phố.

Hồng hạc Chim Hồng Hạc hồng hạc con chim hồng hạc con Thảo Cầm viên
