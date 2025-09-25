Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thảo Cầm Viên lần đầu đón tin vui, sếu vương miện sinh sản thành công
Video Đời sống

Phạm Hữu
Phạm Hữu
25/09/2025 06:20 GMT+7

Lần đầu tiên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, sếu vương miện (loài chim quý hiếm đến từ châu Phi) đã đẻ trứng và ấp nở thành công. Sự kiện này hé lộ nhiều tập tính sinh sản đặc biệt của loài chim được mệnh danh 'nữ hoàng của các loài sếu', đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã ngay giữa lòng thành phố.

Bốn cá thể sếu vương miện (gồm 2 đực và 2 cái) được nhập về Thảo Cầm Viên từ năm 2017.

Đến tháng 9.2024, cặp sếu đầu tiên bắt đầu đẻ và ấp trứng thành công nhưng quá trình này không hề dễ dàng. Khi đã bước vào giai đoạn sinh sản, sếu trở nên cực kỳ hung hăng, sẵn sàng lao đến tấn công cả những người chăm sóc quen thuộc để bảo vệ lãnh thổ và ổ trứng.

Vì vậy, quy trình chăm sóc cũng phải thay đổi. Người nuôi chỉ được tiếp xúc ở mức tối thiểu, duy nhất một nhân viên kỹ thuật đảm nhiệm, thậm chí cả giờ cho ăn cũng phải dời sang buổi chiều để hạn chế sự xáo động.

Trong lúc ấp, nếu trứng lăn ra ngoài ổ, người chăm sóc cũng tuyệt đối không được nhặt lại, vì chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến chim bỏ ổ. May mắn thay, sếu có khả năng tự gom trứng về ổ của mình.

Loài sếu vương miện này có nguồn gốc từ châu Phi

Khác với nhiều loài chim khác, sếu vương miện có tập tính đẻ trứng và ấp nở rất lạ, chúng đẻ cách ngày, phải mất đến 6 ngày mới hoàn thành ba trứng. Thời gian ấp kéo dài 28 – 30 ngày. Khi trứng đầu tiên nở, sếu mẹ đã dẫn con non ra ngoài kiếm ăn, chỉ quay lại ấp trứng còn lại vào ban đêm.

Chính sự kiên nhẫn và tôn trọng bản năng tự nhiên đã được đền đáp. Ba chú sếu non khỏe mạnh lần lượt chào đời, mỗi con cách nhau đúng 6 ngày. Đây là lứa sếu vương miện đầu tiên sinh sản thành công tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

