Hồng Kim Bảo: AI làm sao thay thế được tôi và Cổ Thiên Lạc
Video Giải trí

Hồng Kim Bảo: AI làm sao thay thế được tôi và Cổ Thiên Lạc

Thanh Chi - Hải Duy
06/11/2025 18:12 GMT+7

Chiều 6.11, Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc có buổi giao lưu với truyền thông Việt Nam tại TP.HCM.

Chiều 6.11, hai siêu sao Hồng Kông Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo có buổi giao lưu với truyền thông Việt Nam tại TP.HCM, trước khi cùng dự lễ khai mạc Gala Điện ảnh Hồng Kông. Sự kiện mang chủ đề Together We Dare to be Powerful, tôn vinh tinh thần sáng tạo và sức mạnh bứt phá của điện ảnh Hồng Kông, gồm lễ khai mạc trang trọng và bốn buổi chiếu phim đặc sắc.

Hồng Kim Bảo: AI làm sao thay thế được tôi và Cổ Thiên Lạc

Đáng chú ý, lễ khai mạc 6.11, bộ phim Cửu Long Thành Trại: Vây thành sẽ được trình chiếu mở màn, với sự góp mặt trực tiếp của hai ngôi sao xứ cảng thơm Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo, đồng thời xuất hiện trên thảm đỏ lễ khai mạc.

Tại buổi gặp gỡ truyền thông Việt Nam tại TP.HCM, Hồng Kim Bảo bộc bạch về tình hình phim ảnh hiện nay, chia sẻ rằng dù đã lớn tuổi, ông vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến trí tuệ nhân tạo trong công nghệ làm phim và sản xuất phim hiện nay. Tuy đánh giá cao tiềm năng của AI trong hỗ trợ sáng tạo, nam diễn viên gạo cội khẳng định khó thay thế được vị trí của con người trong diễn xuất.

Hồng Kim Bảo: AI làm sao thay thế được tôi và Cổ Thiên Lạc - Ảnh 1.

Buổi gặp gỡ truyền thông Việt Nam tại TP.HCM, Hồng Kim Bảo bộc bạch về tình hình phim ảnh hiện nay

ẢNH: HẢI DUY

Đối với người hâm mộ tại Việt Nam, đây là một cơ hội đáng giá, không chỉ được thưởng thức các màn đấu võ đặc sắc và câu chuyện hấp dẫn trên màn ảnh, còn có thể đến gần giao lưu với hai ngôi sao.

