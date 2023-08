Hồng Kông cảnh báo về sàn tiền số không giấy phép

Theo SCMP, cơ quan quản lý chứng khoán của thành phố Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết những tuyên bố gian lận như vậy có mục đích lôi kéo người khác giao dịch tài sản ảo, đây là một hành vi có thể bị buộc tội hình sự.

Tháng 10.2022, Hồng Kông đưa ra tham vọng trở thành một trung tâm tiền số toàn cầu và nhanh chóng đưa ra quy định cho phép sàn giao dịch tiền số tập trung có giấy phép cung cấp dịch vụ cho khách hàng bán lẻ, yêu cầu cấp phép bao gồm nhiều lĩnh vực như giới thiệu người dùng, lưu ký tài sản, an ninh mạng và quản trị doanh nghiệp.

Nhưng một số nền tảng, hiện phục vụ người dùng bán lẻ trong giai đoạn chuyển tiếp, đang cung cấp các dịch vụ và sản phẩm vi phạm quy định mới, chẳng hạn như các công cụ phái sinh tiền số. SFC nhấn mạnh các nền tảng này đang coi nhẹ quy định và khuyên người dân nên cẩn thận với những tuyên bố sai sự thật.

Người dùng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro khi giao dịch trên nền tảng không có giấy phép Chụp màn hình

Các nhà đầu tư thực hiện giao dịch trên những nền tảng không được kiểm soát có thể đối mặt với nguy cơ mất toàn bộ khoản đầu tư nếu chúng ngừng hoạt động, sụp đổ hoặc bị tấn công.

Hai trong số những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, OKX và Huobi, đã công khai cam kết xin giấy phép tại Hồng Kông. Ngoài ra, hai công ty tiền số HashKey và OSL, đã nhận được giấy phép theo chế độ mới của SFC, cho phép các nền tảng cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho người dân Hồng Kông. Chế độ cấp phép yêu cầu các sàn giao dịch tiền số và nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo lưu ký an toàn tài sản cũng như tuân theo các quy tắc quy trình xác minh danh tính Know Your Customer, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Cơ quan tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động của những sàn giao dịch tiền số và nhà cung cấp dịch vụ liên quan trong suốt giai đoạn chuyển đổi. Bên cạnh đó, các quan chức Hồng Kông cũng cam kết sẽ có đủ biện pháp bảo vệ để tránh những cuộc khủng hoảng mà ngành tiền số đã chứng kiến vào năm ngoái, như sự sụp đổ của sàn FTX.