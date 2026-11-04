Hồng Nga - 'quái kiệt làng hài': Tình cờ thành 'cao thủ' hài ăn khách

Hồng Nga đến với hài một cách tình cờ. Đầu thập niên 1990, Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) quyết định sản xuất vở nhạc kịch Tình nghệ sĩ với quy mô hoành tráng, tập hợp những ngôi sao lừng lẫy đương thời như Nguyễn Chánh Tín, Tú Trinh, Hồng Vân, Minh Hoàng, Thành Hội, Bảo Châu, Mai Trần, Hoàng Sơn… và có Hồng Nga tham gia. Nhạc kịch lúc ấy vẫn còn mới mẻ, đạo diễn Hồng Phúc dàn dựng rất công phu, nên vé bán ào ào suốt mấy tháng trời, suất nào khán phòng Nhà hát Hòa Bình cũng kín người.

Hồng Nga cùng NSND Ngọc Giàu là cặp hài “trầm bổng” ăn khách suốt 15 năm ẢNH: H.K

Tình nghệ sĩ thực chất là câu chuyện buồn của tình yêu tan vỡ vì định kiến "xướng ca vô loài", nhưng được kể bằng phong cách rất sinh động, tươi trẻ, bi hài có đủ. Hồng Nga xuất hiện với vai bà Sáu Ngọt đờn cò, dẫn khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Một bà già Nam bộ áo bà ba khăn rằn từ quê lên tìm con, đi khắp các đoàn hát, khi tới đúng đoàn của con gái thì bà "tung chiêu" suốt một lớp diễn rất dài, làm chủ hoàn toàn sân khấu. Những nhớ thương, chờ đợi, mòn mỏi suốt 8 năm xa con chảy thành nước mắt, nhưng bất ngờ bà "lật như bánh tráng" cứ xen vô những lớp hài làm khán giả cười rần. Mà cười chưa kịp dứt thì bà lại chuyển sang bi, nước mắt lại chảy. Hồng Nga diễn liên tiếp như vậy nhiều lần thì không còn là ngẫu nhiên nữa, mà thành "cao thủ". Bà chuyển trạng thái cực nhanh mà không cần thời gian "lấy cảm xúc". Bà đan xen bi hài nhịp nhàng mà không hề "phá" nhân vật. Đồng nghiệp thực sự khâm phục còn khán giả khóc cười theo bà, mê mẩn suốt mấy tháng trời.

Từ vai diễn trong Tình nghệ sĩ, Hồng Nga lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Bà liên tục xuất hiện trong các vở kịch, đặc biệt là Sân khấu Kịch Sài Gòn của ông bầu Phước Sang. Có thể kể đến vai người mẹ trong vở Xóm gà. Nhân vật là một phụ nữ bình dân, sống trong căn nhà nhỏ ở con hẻm nghèo, phải ngăn phòng ra cho thuê làm nơi chứa "gái" để có tiền chu cấp cho con du học. Bà mong con có cơ hội đổi đời nên giấu kín chuyện này nhưng khi con về nước, sự thật bị phơi bày. Người con không dám nhận bà là mẹ trước gia đình nhà chồng sắp cưới danh giá...

Hồng Nga cùng NSƯT Bảo Quốc cũng là đôi nghệ sĩ hài ăn ý ẢNH: H.K

Nỗi đau, nỗi giận trộn lẫn với tình thương con, tính cách hung dữ, bình dân trộn với nỗi mặc cảm, chịu đựng. Đan xen những khoảng lặng vẫn là những tràng cười nghiêng ngả khi Hồng Nga tung chiêu hài. Đó là đặc điểm của Hồng Nga, luôn biến vở kịch trở nên sinh động bằng cách này. Khán giả còn nhớ hình ảnh bà mẹ hớn hở giấu mấy chai sữa rửa tay vừa "chôm" được trong nhà vệ sinh của khách sạn mà không nhịn được cười. Đôi lúc không phân biệt đâu là kỹ thuật, đâu là sự hồn nhiên trong nét diễn của Hồng Nga. Hay có thể nói, kỹ thuật cao đến mức trở thành hồn nhiên, diễn như không diễn.

"C ẶP ĐÔI HOÀN HẢO" LÀNG HÀI

Thập niên 1990 cũng là thời điểm loại hình tấu hài xuất hiện và phát triển mạnh ở TP.HCM cùng nhiều địa phương khác, Hồng Nga bắt đầu chạy show không kịp thở. Nhiều đêm, bà diễn ở 4 - 5 tụ điểm.

Thú vị nhất là Hồng Nga kết hợp với Ngọc Giàu thành nhóm hài độc đáo. Không ai ngờ NSND Ngọc Giàu từ đào thương xuất sắc lại có thể diễn hài "ngon lành" đến vậy. Ngọc Giàu và Hồng Nga là cặp "trầm bổng" ăn ý lạ lùng. Giọng Ngọc Giàu trầm, ấm, diễn từ tốn, chậm rãi, ngược lại giọng Hồng Nga là thổ pha đồng, vang như tiếng chuông, khi lên giọng thì rất cao, thậm chí chói tai nếu cần; cách diễn thì nhanh, mạnh, linh động. Hai nữ nghệ sĩ hỗ trợ cho nhau trong rất nhiều tiểu phẩm, mà tiểu phẩm nào cũng được viết ngay ngắn chứ không giỡn hớt rẻ tiền. Một "cặp đôi hoàn hảo" gây sốt làng hài suốt gần 15 năm, mãi đến khi tấu hài lắng xuống thì hai bà mới tạm ngưng đi diễn. Sau đó, thỉnh thoảng họ vẫn tái ngộ trong những chương trình đặc biệt.

Sân khấu hài đem đến cho Hồng Nga giải Cù Nèo Vàng và giải Diễn viên xuất sắc trong cuộc thi hài ở Nhà hát Hòa Bình năm 1996. Bà nói: "Nhận giải thưởng mà tôi bất ngờ. Ngày xưa chúng tôi đi hát chỉ nghĩ đó là vai hề được cài trong các vở cải lương cho vui, nhưng sau này mới hiểu hài không đơn thuần là chọc cười. Nó là một loại hình nghệ thuật, có tác dụng rất mạnh, rất rõ, có thể làm người ta suy nghĩ, chuyển biến tâm tư, hành động tốt đẹp hơn". Hỏi bí quyết gây cười, bà lắc đầu: "Trời ơi, cứ diễn thôi chứ biết bí quyết gì đâu! Dĩ nhiên là phải rèn luyện tay nghề, và tôi nghĩ còn phải thêm "cái duyên" do Tổ nghiệp ban tặng nữa. Tôi mang ơn Tổ nhiều lắm". Bà vẫn mang niềm tin thuần phác của thế hệ nghệ sĩ ngày xưa, với kiếp lang bạt kỳ hồ thì chỗ dựa mạnh nhất của họ là Tổ nghiệp thiêng liêng… (còn tiếp)