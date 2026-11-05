Hồng Nga - 'quái kiệt làng hài': Vai độc - lẳng cũng tuyệt hay

Hồng Nga hồi trẻ khá đẹp và có giọng ca lảnh lót, nhưng chung quanh bà có biết bao cô đào sáng giá như Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Thanh Hoa, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Phượng Liên… cho nên bà thường chỉ đóng vai phụ. Nhưng vai phụ mà đầy ấn tượng, làm người ta "nhớ", lóe lên tài năng không thể phủ nhận. Bà như một điểm nhấn của vở diễn, luôn sáng lên thú vị.

Vai độc điển hình của Hồng Nga là bà mẹ chồng trong vở Duyên kiếp. Vai nàng dâu do NSƯT Thoại Mỹ đảm nhận, góp phần làm nên dấu ấn của nữ nghệ sĩ. Sự tung hứng ăn ý với Hồng Nga càng giúp vai diễn của Thoại Mỹ nổi bật. Một bà với bộ đồ bóng bẩy sang trọng của phú hào, với giọng nói the thé, chì chiết, chửi mắng, đôi mắt trợn ngược, ngón tay xỉa vào trán nàng dâu, rồi túm tóc, đánh không thương xót… quả thật là hung dữ, tàn nhẫn. Bà cưới vợ lẽ cho con trai vì nàng dâu không sinh được con, lại hành hạ nàng dâu vì những hiểu lầm, thiên vị. Bà khắc họa một giai đoạn xã hội cuối thời phong kiến, lạc hậu, trọng nam khinh nữ, coi con dâu như kẻ lệ thuộc, đòi cháu đích tôn nối dõi…, ứng xử đến mức phi nhân tính.

Mỗi khi hạ màn vở này, khán giả nhào lên sân khấu chửi bà xối xả, còn tụi con nít chạy theo lấy đá ném. Vậy mà Hồng Nga cười hớn hở: "Nghe họ chửi mà vui, chứng tỏ mình đóng đạt. Nhiều khi mới mở màn là đã nghe la hét đuổi xuống nữa chứ, tại có người xem đi xem lại tuồng này mấy lần nên biết hết tình tiết".

Hồng Nga (đứng) và NSƯT Thoại Mỹ trong trích đoạn Duyên kiếp

Vai ấn tượng nữa là Thanh Đề trong vở cải lương Mục Kiền Liên. Bà Thanh Đề ban đầu vẫn có tín tâm và chu đáo nhặt từng hạt gạo sạch đẹp để cúng dường Tam bảo. Nhưng vì một chút đối xử không tế nhị của một số vị xuất gia mà Thanh Đề sinh ra oán hận, rồi trả thù bằng cách làm bánh bao thịt chó dâng lên. Khi chết đi, bà bị đọa vào địa ngục với muôn ngàn thống khổ, may nhờ người con trai là Mục Kiền Liên đã cứu mẹ bằng pháp Vu Lan.

Hồng Nga thể hiện nhân vật qua nhiều cung bậc tâm lý: từ sự thành kính, chu đáo đến uất ức, oán hận rồi sân si. Thanh Đề vừa đáng thương vừa đáng trách, không đơn thuần là nhân vật xấu một chiều. Nhân vật có chiều sâu, đặt ra những suy ngẫm về quá trình hình thành cái xấu và những hệ lụy của lòng tham, sân, si.

Hồng Nga diễn tinh tế để thể hiện được những chuyển biến ấy. Đây là dạng vai độc có chiều sâu, đòi hỏi nghệ sĩ phải thể hiện được cả những mặt đối lập trong tính cách nhân vật.

Hồng Nga và NSƯT Võ Minh Lâm, NSND Hữu Quốc, Gia Bảo, Hồng Tơ trong vở Tấm Cám ẢNH: H.K

Hồng Nga cũng xuất sắc trong vai độc lẳng, tiêu biểu là mẹ con Cám trong vở Tấm Cám. Chất giọng thổ pha đồng khi trầm xuống thì rưng rưng nhưng khi cất lên thì có thể the thé, tưng tửng, hài hước, đôi khi khiến người xem thấy ớn. Hồng Nga tung hoành trong chất giọng đó, đã làm nên phân nửa hiệu quả cho các nhân vật. Mẹ con Cám cũng ác nhưng không giống kiểu ác của bà mẹ chồng trong Duyên kiếp, mà theo kiểu dân gian, ngô ngố, tạo tiếng cười dễ thương. Nhân vật này quá nhiều đất cho Hồng Nga dụng võ, phùng mang trợn mắt vừa xong thì gương mặt chuyển sang… ngu ngu liền, hoặc la hét, giậm chân xong thì chuyển sang hồn nhiên, dí dỏm. Khán giả cứ cười hoài và cuối cùng hình như không "ghét" nổi mẹ Cám.

Vai độc lẳng có cái duyên riêng, dù phản diện nhưng vẫn tạo được cảm tình với khán giả. Kiểu nhân vật này thì có Chương Hầu do NSƯT Bảo Quốc đóng trong Tiếng trống Mê Linh. Đó là những minh chứng cho những tài năng dù là vai phụ nhưng vẫn lấp lánh hào quang.

Hỏi sao Hồng Nga diễn vai độc thành công quá vậy? Bà trả lời: "Nói thiệt, chung quanh tôi thiếu gì nhân vật mẫu, cứ lấy đó mà học, mà nghiên cứu rồi biến hóa thêm". Sực nhớ Hồng Nga từng sống nhiều năm ở khu lao động bình dân, nơi bà có dịp quan sát những con người với tính cách, cách ứng xử khác nhau. Có thể bà lấy những hình ảnh ấy làm chất liệu để học hỏi, nghiên cứu và biến hóa khi diễn.

Vì vậy, những vai độc mang màu sắc bình dân thường là thế mạnh của bà. Nhân vật có thể ồn ào, dữ dằn nhưng vẫn có nét mềm lòng, dễ cảm thông. Chính sự đan xen ấy tạo nên cái duyên riêng trong cách diễn của Hồng Nga. (còn tiếp)