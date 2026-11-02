Hồng Nga - 'quái kiệt' làng hài: Tình duyên lận đận, gia đình chia lìa

Hồng Nga kết duyên với người chồng đầu tiên khá sớm nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài, để lại cho bà một đứa con.

Hồng Nga và NSND Hồ Ngọc Trinh trong trích đoạn Nửa đời hương phấn ẢNH: H.K

Người chồng thứ hai là soạn giả Mộc Linh nổi tiếng, được giới báo chí đặt vào nhóm Ngũ bá gồm Thu An - Hà Triều - Hoa Phượng - Mộc Linh - Hoàng Khâm. Ông viết nhiều kịch bản ăn khách, đem lại nguồn lợi lớn cho các đoàn hát. Trong đó, Người tình trên chiến trận (viết chung với Nguyên Thảo) mang màu sắc kiếm hiệp được nhiều người biết nhất, vì sau khi diễn "nhừ" trên sân khấu lại được thu băng cassette và VCD phát hành rộng rãi.

Mộc Linh được anh em soạn giả gọi vui là người "vượng huy chương vàng", vì khi ông kết duyên với cô đào nào không bao lâu thì cô ấy đoạt giải Thanh Tâm danh giá. Ông kết duyên với Bạch Tuyết năm 1960, thì năm 1963 Bạch Tuyết đoạt giải; sau đó là Thanh Nguyệt đoạt giải năm 1965. Mộc Linh kết hôn với Hồng Nga năm 1976, sinh ra 3 người con, đây có thể xem là giai đoạn hạnh phúc nhất của Hồng Nga. Năm 1988, Mộc Linh qua đời.

Hồng Nga còn có một người chồng nữa và thêm một đứa con, tổng cộng là 5 con. Trong thâm tâm người phụ nữ yếu ớt ấy vẫn luôn mong được nương tựa bóng tùng quân, sẻ chia ngọt bùi cay đắng vì bản thân bà đã khổ sở từ tuổi ấu thơ, thiếu cả vật chất lẫn tình thương. Rốt cuộc bà không nhờ cậy được người chồng nào, vẫn một mình thân cò lặn lội nuôi con, cơ cực không thể nào kể xiết.

Hồng Nga đưa 5 con theo mình qua những bến bãi, sân khấu. Có lúc, mẹ con bà phải về nương náu tại nhà "ông ngoại nuôi" Tám Đen ở Q.4 cũ. Bà từng chia sẻ về lần cắn răng vượt qua cám dỗ. "Hôm đó tôi ghé thăm nhà bạn, nó ở trong phòng tắm, tôi vô mà nó không hay. Tôi thấy nó để 2 khâu vàng trên bàn sáng rực. Tay tôi đã đụng vô, đầu nghĩ tới bầy con đang đói ở nhà. Nhưng rồi tôi giựt tay ra, hoàn hồn trở lại. Cuộc đời thử thách tôi tới mức đó, mới thấm thía hai chữ làm người", bà kể.

N ỖI ĐAU NGƯỜI MẸ

Rồi ông Tám Đen mất, nơi nương tựa cuối cùng không còn, Hồng Nga đành đứt ruột đem cho đi 2 đứa con đầu; 2 gia đình nhận nuôi sau đó đi nước ngoài. Thời ấy công nghệ thông tin chưa phát triển như bây giờ nên tin tức như bóng chim tăm cá. Hồng Nga tìm con suốt 18 năm trời. Đứa ở Mỹ may mắn gặp lại sớm, còn đứa ở Thụy Sĩ thì biệt vô âm tín.

Hồng Nga cùng Việt Hà và Mạnh Tràng trên sân khấu Kịch Sài Gòn ẢNH: H.K

May sao, một lần sang Thụy Sĩ lưu diễn, Hồng Nga được bạn bè kết nối tìm lại người con. Tuy nhiên, cả hai cô con gái đều ra đi khi còn khá nhỏ nên đã quên hết tiếng Việt, đặc biệt đứa ở Thụy Sĩ nhất quyết không nhìn nhận mẹ. Hồng Nga trở về, tự an ủi, yên tâm vì biết con mình đã sống ổn định, vui vẻ. Vài năm sau, khi bà lại sang Thụy Sĩ biểu diễn thì bất ngờ con gái đứng chờ ở sân khấu với một bông hồng trên tay và cất tiếng gọi mẹ. Hồng Nga khóc như mưa vì hạnh phúc. Từ đó bà hay sang Thụy Sĩ thăm con gái và cháu ngoại.

Ở VN, bà còn lại 2 cô con gái và một con trai. Bà nuôi con bằng tiền cát sê từ những đêm đi hát khuya lắc khuya lơ, bằng mồ hôi và nước mắt trên sân khấu, như bà thường nói vui: "Cày như con trâu!". Trời thương, khi sân khấu hài phát triển vào thập niên 1990, bà là một cây hài ăn khách, cuộc sống khá giả hẳn lên. Bà mua đất, mua nhà cho con, đưa 2 con gái sang Mỹ đi học, đi làm, các con lập gia đình bên đó; bà còn đưa cả cháu nội đi du học. Nhìn lại bao vất vả, đến nay bà cũng đã làm tròn bổn phận của một người mẹ.

Bà trầm ngâm: "Tôi ít ăn học, không biết cách kề cận, dạy dỗ con như kiểu người trí thức, nhưng vẫn làm hết sức mình để bảo vệ con. Cực chẳng đã khi đó mới đem cho người ta vì hy vọng đời nó sẽ sung sướng, chứ không phải mình rũ bỏ trách nhiệm. Vắng con, lòng mẹ đau lắm mà đâu có ai hay. Giờ thấy đứa nào cũng trưởng thành và cuộc sống ổn định, tôi mới thôi cắn rứt trong lòng". (còn tiếp)