Con gái ca sĩ Mỹ Linh 'kéo' nghệ sĩ quốc tế về Hà Nội làm nhạc

Chiếc "passport âm nhạc" của con gái ca sĩ Mỹ Linh

Sau lần đầu tổ chức tại TP.HCM năm 2024, dự án năm nay được mở rộng quy mô, kết hợp nhiều hoạt động như biểu diễn, sáng tác nhạc và tọa đàm chuyên môn. Đáng chú ý, Mỹ Anh, con gái ca sĩ Mỹ Linh, sẽ đồng hành xuyên suốt chương trình cùng ca sĩ, nhạc sĩ người Úc gốc Á Matthew Ifield.

Chương trình năm nay được thực hiện với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 14 - 17.6 ở Huế và Hà Nội.

Theo BTC, điểm nhấn năm nay là hành trình hợp tác thực tế giữa hai nghệ sĩ. Mỹ Anh và Matthew Ifield sẽ cùng sáng tác một ca khúc mới tại Hà Nội, ghi lại toàn bộ quá trình làm việc từ ý tưởng ban đầu đến bản demo hoàn chỉnh. Đây được xem là bước thử nghiệm cho mô hình kết hợp dài hơi giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, thay vì chỉ dừng lại ở những màn giao lưu ngắn hạn. Trong khuôn khổ chương trình, Mỹ Anh và Matthew Ifield cũng sẽ tham gia buổi tọa đàm, biểu diễn tại Trường ĐH VinUni (Hà Nội).

Thử nghiệm mô hình làm nhạc mới, Mỹ Anh khẳng định tư duy toàn cầu của một nghệ sĩ Gen Z đích thực Ảnh: BTC

Chia sẻ về dự án, Mỹ Anh cho biết cô hào hứng khi tiếp tục có cơ hội giao lưu văn hóa cùng nghệ sĩ Úc sau lần biểu diễn tại Vivid Sydney 2025. "Tôi tin âm nhạc và nghệ thuật là cách đặc biệt để mọi người hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn", nữ ca sĩ nói.

Mỹ Anh được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ Việt Nam mới: trưởng thành trong môi trường âm nhạc hiện đại, sở hữu tư duy toàn cầu nhưng vẫn giữ màu sắc cá nhân rõ nét. Những năm gần đây, cô liên tục xuất hiện trong các hoạt động quốc tế, từ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc ánh sáng Vivid Sydney 2025 của Úc đến tham gia các sự kiện bên lề APEC hay đồng hành cùng chiến dịch Cruise của Chanel tại châu Á. Việc góp mặt tại All ears: Focus Australia 2026 tiếp tục cho thấy nỗ lực của Mỹ Anh trong hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.