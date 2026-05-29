Đĩa nhạc của Cường Tống thời kỳ 'hậu Đặng Thái Sơn'

Piano đã không "độc chiếm" được Cường Tống, dù anh từng đoạt giải cao tại cuộc thi Concours Mùa thu và được NSND Đặng Thái Sơn, Đặng Thu Hà dìu dắt trong học tập lẫn các festival âm nhạc.

"Tôi sang Trung Quốc và chọn như vậy vì thấy mình không phải mẫu người sẽ đi hẳn theo con đường piano biểu diễn. Tôi muốn phát triển tư duy sáng tác nhiều hơn. Sau đó tôi nghĩ kỹ, nếu học với chú Đặng Thái Sơn thì sẽ đi sâu vào biểu diễn piano. Còn khi sang Trung Quốc, tôi được học cách kết hợp âm nhạc truyền thống với âm nhạc phương Tây trong sáng tác”, Cường Tống chia sẻ.

Đĩa nhạc mới Walking in silence cho thấy hành trình cô đơn của Cường Tống ẢNH: NVCC

Giờ đây, Cường Tống ra mắt album Walking in the Silence như một “cuộc dạo chơi trong im lặng”. Ở đó, anh không chỉ chơi piano mà còn tự viết nhạc. Đồng hành cùng anh là Trần Hồng Nhung - nghệ sĩ cello cá tính vừa trở về sau nhiều năm học tập tại Nga.

Một Cường Tống đa văn hóa

Ra đời sau 11 năm học tập và làm việc tại Trung Quốc, album Walking in the Silence phần nào phản chiếu con người của Cường Tống. Anh vẫn giữ được tâm hồn và kỹ thuật của một nghệ sĩ piano, nhưng đã mở rộng mình sang sáng tác và phối khí.

Trong quãng thời gian ấy, Cường Tống không chỉ được học với một “quốc bảo” của nhạc phim Trung Quốc mà còn được đào tạo bài bản về jazz từ một người thầy giàu kinh nghiệm. Anh đồng thời tham gia nhiều dự án âm nhạc quy mô lớn cùng bạn bè, từ các sự kiện đại hội đến nhạc phim, trong đó có cả Olympic mùa đông 2022. Chính những trải nghiệm đó đã giúp anh có cơ hội pha trộn âm nhạc truyền thống Á Đông với tinh thần âm nhạc phương Tây trong các sáng tác của mình.

Walking in the silence là kết quả của nhiều đêm đi bộ trong cô đơn. Những giai điệu được anh ghi vội vào điện thoại sau những dài cứ đi bộ mải miết quanh sân vận động Tổ chim.

Theo Cường Tống, đây là dự án mang nhiều chất tự sự nhất của anh, nơi âm nhạc mở ra không gian đối diện với chính mình, băng qua cảm giác cô độc để hiểu mình thật sự muốn gì. Có những lúc, anh kể, tiếng cello hay piano vang lên rất rõ trong đầu, khiến anh phải lập tức trở về nhà để ghi lại các giai điệu trước khi chúng vụt mất.

Nghệ sĩ cello cá tính Trần Hồng Nhung ẢNH: NVCC

Cường Tống thậm chí đã "nhắm" một nghệ sĩ cello người Trung Quốc để cùng thực hiện Walking in the silence với mình. Tuy nhiên, sau cùng, anh lại chọn Trần Hồng Nhung - một cô gái nhiều giải thưởng và nhiều năm học tại Nhạc viện Quốc gia Tchaikovsky. Việc thu âm cũng kéo dài trong nhiều năm, đủ để chính Hồng Nhung thấy: khi đàn lần đầu một bản nhạc là một Hồng Nhung này, nhưng tới khi bản ghi cuối cùng hoàn thành đã là một Hồng Nhung khác.

Hồng Nhung nói: "Anh Cường dành 11 năm viết nhạc, còn tôi dành 2 năm để chơi. Có những sự thay đổi từ tác phẩm đầu tiên đến cái cuối cùng chúng tôi thu. Khi nghe lại tôi thấy rõ khác biệt khi thu bản đầu bản cuối. Thậm chí có những thứ đã mất rồi…".

Walking in the silence có nhiều câu nhạc khó. Cường Tống chia sẻ: "Khó ở cello là âm vực quãng cao chơi với tốc độ nhanh. Nhạc cụ dây rất khó chơi những đoạn có nhiều dấu hóa, nhưng tôi vẫn cho vào. Với nhạc cụ dây, càng chậm, thì việc kiểm soát càng lớn".

Trần Hồng Nhung cũng chia sẻ về dự án chung với Cường Tống: “Quá trình thu âm kéo dài cho thấy sự trưởng thành của cả hai. Chính tôi cũng không còn giống mình ở nhiều thời điểm, anh ấy cũng vậy trong cách viết nhạc”.

Với album Walking in the Silence, hai nghệ sĩ không chỉ hướng đến khán giả trong nước mà còn kỳ vọng đưa dự án tiếp cận thị trường quốc tế.