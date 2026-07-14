Phim truyền hình đề tài hôn nhân - gia đình hút khách

Thậm chí, đây đang là dòng phim tạo ra nhiều cuộc tranh luận nhất trên mạng xã hội. Cùng khai thác câu chuyện ngoại tình, người thứ ba và những đổ vỡ sau cánh cửa hôn nhân, nhưng mỗi tác phẩm đều tìm được cách kể riêng để biến một đề tài cũ thành "đặc sản" của màn ảnh nhỏ.

Trailer phim Nợ đời vay trả ẢNH: THVL CUNG CẤP

Nếu trước đây phim gia đình thường đặt trọng tâm vào bài học đạo đức với nhịp kể chậm, thì các bộ phim hiện nay lại được xây dựng theo lối kể giàu kịch tính hơn, tiết tấu nhanh. Mỗi tập phim đều được cài cắm những "cú bẻ lái", những bí mật được hé lộ đúng thời điểm, những xung đột chồng lên xung đột khiến khán giả khó rời màn hình. "Drama" không còn là gia vị mà gần như trở thành cấu trúc chính để giữ nhịp cho câu chuyện.

Bóng ma hạnh phúc trên THVL1 là ví dụ rõ nét. Phim mở đầu bằng hình ảnh một gia đình tưởng như viên mãn khi Thanh Mai từ bỏ sự nghiệp để chăm lo chồng con, còn Hoàng Dũng là người đàn ông thành đạt, mẫu mực. Bi kịch bùng nổ khi Như Trang - cô gái từng được Mai cưu mang - lại trở thành người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân ấy. Chi tiết "ân nhân bị chính người mình cứu giúp phản bội" tạo nên sức công phá lớn về cảm xúc, khiến khán giả vừa phẫn nộ vừa thương cảm.

Cảnh trong phim Bóng ma hạnh phúc ẢNH: THVL CUNG CẤP

Trong khi đó, Nợ đời vay trả (THVL1) mở rộng câu chuyện hôn nhân thành một bi kịch kéo dài qua nhiều thế hệ. Ngoại tình chỉ là một mắt xích trong vòng xoáy của lòng tham, quyền lực, tiền bạc và những món nợ ân oán. Từ bà Phấn, Bảo Lan đến hàng loạt nhân vật phản diện khác, cái ác liên tục được đẩy lên cao, khiến mỗi tập phim đều kết thúc bằng một nút thắt mới. Bộ phim vận hành theo công thức "melodrama" nhưng được làm mới bằng việc gia tăng xung đột, đặt các nhân vật trước những lựa chọn cực đoan để đẩy cảm xúc người xem lên đỉnh điểm. Đồng thời, câu chuyện vẫn giữ được trục xuyên suốt là luật nhân quả, để mọi hành động đều phải trả giá. Nợ đời vay trả còn tạo nên một "đời sống thứ hai" trên mạng xã hội. Khán giả cắt clip, chế ảnh, bình luận từng phân cảnh, tranh cãi sôi nổi về từng nhân vật.

Trong khi đó, Dưới ô cửa sáng đèn trên VTV3 gần với đời sống hiện đại hơn. Bộ phim đi sâu vào những áp lực kinh tế, khủng hoảng niềm tin và sự rạn nứt trong quan hệ vợ chồng. Ngoại tình không chỉ là hành vi phản bội mà còn trở thành chất xúc tác làm lộ ra những vết nứt vốn đã tồn tại trong hôn nhân. Nhân vật Diệu, Dương, Vân hay Sinh đều không hoàn toàn đúng hoặc sai, mà liên tục đứng trước những lựa chọn khó khăn. Chính sự nhập nhằng giữa lý và tình khiến khán giả vừa phê phán, vừa đồng cảm với từng số phận.

Cảnh trong phim Dưới ô cửa sáng đèn ẢNH: VFC CUNG CẤP

Thành công của ba bộ phim cho thấy đề tài hôn nhân - gia đình luôn có sức hút lớn với người xem nếu câu chuyện được làm mới trong cách kể; những xung đột được đẩy lên cao nhưng vẫn bám chặt đời sống, nhân vật không còn đơn thuần là chính diện hay phản diện mà mang nhiều lớp tâm lý, người xem sẽ dễ dàng đặt mình vào câu chuyện.