Công nghệ Sản phẩm

Honor Power 2 'gây sốc' khi gắn camera giả để trông như iPhone 17 Pro

Kiến Văn
Kiến Văn
02/02/2026 14:39 GMT+7

Honor Power 2 gây chú ý khi sao chép thiết kế iPhone 17 Pro, thậm chí công ty Trung Quốc còn gắn thêm camera giả để tăng độ tương đồng về ngoại hình.

Mặc dù không phải tất cả tính năng cao cấp của iPhone 17 Pro đều được sao chép, nhưng cụm camera nổi bật trên sản phẩm của Apple đã được Honor tái hiện trên Power 2. Chiếc điện thoại này không chỉ có ba camera phía sau mà còn được trang trí bằng màu sơn cam vũ trụ (Cosmic Orange), tạo nên sự tương đồng đáng kể với sản phẩm của Apple.

Honor Power 2 gây sốc khi gắn camera giả để trông như iPhone 17 Pro - Ảnh 1.

Power 2 bị tố sao chép 'trắng trợn' thiết kế iPhone 17 Pro

ẢNH: WCCFTECH

Để đánh giá kỹ hơn về sự sao chép này, YouTuber công nghệ nổi tiếng MKBHD đã so sánh Power 2 với iPhone 17 Pro và nhận thấy cả hai thiết bị trông rất giống nhau, đến mức khó có thể phân biệt ở một khoảng cách nhất định.

Gắn camera giả chỉ để trông giống iPhone 17 Pro

Theo thông tin từ GSMArena, Power 2 chỉ có hai camera thực sự hoạt động, gồm camera chính 50 MP và camera siêu rộng 5 MP. Ống kính thứ ba trên mặt lưng không đảm nhiệm chức năng chụp ảnh, được thêm vào chủ yếu nhằm tái tạo thiết kế tương tự iPhone 17 Pro.

Không chỉ sao chép thiết kế, Honor còn đưa lên Power 2 một chế độ giao diện mang tên Transparency mode, với hiệu ứng giống Liquid Glass mà Apple áp dụng trên iOS 26. Tính năng này hoạt động trên nền Android, hướng tới trải nghiệm thị giác tương tự hệ sinh thái iOS mới nhất.

Honor Power 2 gây sốc khi gắn camera giả để trông như iPhone 17 Pro - Ảnh 2.

Giao diện Liquid Glass cũng được đưa vào Power 2

ẢNH: WCCFTECH

Bù lại cho cấu hình camera gây tranh cãi, Power 2 được trang bị pin dung lượng 10.080 mAh, cao hơn đáng kể so với mặt bằng smartphone hiện nay. Máy thậm chí có thể sử dụng như pin dự phòng để sạc cho thiết bị khác. Đáng chú ý, ngay cả khi trang pin thỏi pin lớn, độ dày của Power 2 chỉ 7,98 mm, mỏng hơn cả iPhone 17 Pro Max.

Về cấu hình, Power 2 trang bị chip MediaTek Dimensity 8500, RAM 12 GB và màn hình LTPS OLED. Đây không phải thông số thuộc phân khúc cao cấp, nhưng được xem là sự đánh đổi để Honor tập trung vào thiết kế, pin và yếu tố nhận diện ngoại hình.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 17 Pro Sao chép Apple HONOR Honor Power 2
