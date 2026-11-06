Honor thử nghiệm pin điện thoại 15.000 mAh sử dụng tới một tuần

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, Honor đang nghiên cứu các viên pin có dung lượng dao động từ 14.000 đến 15.000 mAh dành cho smartphone tương lai. Mục tiêu của dự án là giúp thiết bị có thể vận hành liên tục trong khoảng một tuần chỉ với một lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng cường độ cao, người làm việc ngoài trời hoặc thường xuyên di chuyển.

Honor thử nghiệm pin điện thoại 15.000 mAh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

Rò rỉ kế hoạch phát triển pin 15.000 mAh của Honor cho smartphone

Trước đợt rò rỉ này, hãng công nghệ đã ghi nhận nhiều bước tiến tham vọng trong phân khúc pin dung lượng lớn. Cụ thể, mẫu Honor Win sở hữu viên pin 10.000 mAh đã ra mắt vào cuối năm ngoái, tiếp nối bởi chiếc Honor X80 Pro Max với pin 11.000 mAh vào tháng 6, gần đây nhất là bộ đôi Win RT 2 cùng Win Turbo 2 đạt dung lượng 12.070 mAh kèm sạc nhanh có dây 90W trên bản RT 2.

Tuy nhiên, việc đưa dung lượng pin chạm ngưỡng 15.000 mAh đặt ra hàng loạt thách thức kỹ thuật lớn trong khâu thiết kế phần cứng. Những viên pin kích thước ngoại cỡ này thường khiến độ dày và trọng lượng của máy tăng lên đáng kể, đồng thời làm phức tạp thêm bài toán kiểm soát nhiệt độ trong quá trình vận hành thiết bị.

Hiện tại, Honor vẫn chưa công bố bất kỳ phương án kỹ thuật nào nhằm khắc phục các trở ngại về kích thước lẫn hệ thống tản nhiệt. Hãng cũng chưa xác nhận kế hoạch hay thời điểm thương mại hóa một mẫu điện thoại sở hữu dung lượng pin khổng lồ như vậy ra thị trường.

Dù triển vọng về một chiếc smartphone hoạt động suốt một tuần mang lại sức hút lớn, thông tin từ Digital Chat Station tạm thời vẫn dừng ở mức rò rỉ chưa được kiểm chứng. Phía Honor hiện vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về dự án này.