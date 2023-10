Hooligan.: Từng khó chịu vì 'To The Moon' bất ngờ thành hit

Hooligan. tên thật là Lê Công Thành sinh năm 1994. Anh là nghệ sĩ trực thuộc hãng đĩa Sony Music Entertainment. Dù bắt đầu sự nghiệp khá trẻ nhưng Hooligan. là giọng ca được nhiều khán giả trẻ yêu thích NVCC

Sau những ca khúc Bài hát cho Darling, Love you, Bae!, Nicot!ne, The Sun... Hooligan. quyết định trình làng album đầu tay Epic. Album này bao gồm 11 ca khúc cả tiếng Việt lẫn Anh: Had Me At Hello, Chẳng cần Paris hay L.A, Love You, Bae!, The Fool, Em không thể làm những điều bất thường với những người bình thường, Cho đến khi, Interlude, Điệu nhảy cuối cùng, The Sun, Nicot!ne và To The Moon. Tất cả ca khúc đều nói về cảm xúc của con người khi chìm đắm trong tình yêu.

Trong buổi ra mắt album này, Hooligan. bật khóc vì "đứa con tinh thần" của mình đã được hoàn thiện và đến với khán giả. Nam ca sĩ cảm ơn gia đình vì luôn ủng hộ giấc mơ của mình.

Chia sẻ với Thanh Niên về quãng đường đến với âm nhạc, Hooligan. cho biết: "Tôi học chuyên ngành Tài chính bảo hiểm đầu tư của Trường đại học Tài chính Marketing. Sau khi ra trường, tôi có đi làm cho một công ty cũng về ngành bảo hiểm và có một bước ngoặt trong đời là tôi được nghe Sơn Tùng M-TP hát bài Lạc trôi. Khi nhìn bạn ấy biểu diễn trên sân khấu, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kỳ lớn, nó giúp tôi thức tỉnh. Lúc đó, tôi nhìn lại chính mình và thấy rằng bản thân cũng có khao khát với âm nhạc nhưng tại sao mình lại đi làm công việc văn phòng. Sáng hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Sau đó, tôi xuống Vũng Tàu làm phụ bếp, sáng đi mua đồ với chủ quán đến tối tôi dành thời gian cho âm nhạc".

Hooligan. xúc động khi giới thiệu album mới NVCC

Sau 2 tháng làm phụ bếp, chủ nhân hit To The Moon chuyển sang làm trợ lý trong một công ty giải trí và có cơ duyên gặp gỡ nhạc sĩ Huy Tuấn. Khi nhận được lời khen của người có chuyên môn, Hooligan. ngày càng tự tin hơn với khả năng sáng tác và quyết tâm theo đuổi nghệ thuật.

Tuy vậy, quyết định bỏ ngang công việc văn phòng của Hooligan. khiến gia đình của anh bất ngờ. "Mọi người trong gia đình không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi. Họ hàng ở ngoài Bắc có gọi điện thoại vào khuyên nhủ tôi nên kiếm việc làm để lo cho bố mẹ và có nguồn thu nhập ổn định để phòng những chuyện bất trắc. Đó là một khoảng thời gian áp lực với tôi", anh nói. Sau thời gian cố gắng, đến thời điểm hiện tại, Hooligan. cảm thấy vui khi gia đình thấu hiểu và cảm thấy tự hào về con trai.

Hooligan. cho biết anh luôn lắng nghe góp ý của khán giả để hoàn thiện mình từng ngày NVCC

Nhắc về bản hit To The Moon, Hooligan. thừa nhận đây chỉ là một ca khúc anh viết cho vui và không có sự đầu tư nhưng lại bất ngờ thành hit. Giọng ca The Sun bộc bạch: "Lúc bài hát này thành hit, tôi thấy khó chịu vì một bài mình làm nghiêm túc thì không được chú ý, trong khi bài hát làm chơi thôi là đạt thành tích như thế. Tôi đấu tranh với chính mình rất nhiều". Sau khi giải quyết được những khúc mắc trong lòng, anh thoải mái hơn trong việc đón nhận ý kiến khen chê của khán giả.

Mặc dù nổi tiếng nhờ ca khúc tiếng Anh song Hooligan. cho biết anh không phải là người quá giỏi ngôn ngữ này. Chính quá trình sáng tác giúp anh rất nhiều trong việc nâng cao khả năng ngoại ngữ. "Khi còn đi học, tôi vẫn học tiếng Anh nhiều nhất nhưng chỉ học ngữ pháp để viết đúng chính tả và thi đại học. Còn về khả năng giao tiếp, tôi hiểu mọi người nói gì nhưng để phản xạ lại thì cũng tùy lúc chứ không được mượt mà như người khác. Nhưng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để mình tiến bộ", nam ca sĩ 29 tuổi tâm sự.