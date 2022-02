Họp báo giải U.23 Đông Nam Á: U.23 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch

Ở buổi họp báo trực tuyến diễn ra hôm nay, HLV Đinh Thế Nam nhận định các đội dự giải lần này đều có sự chuẩn bị tốt nhất. U.23 Việt Nam cũng có những sự chuẩn bị cần thiết.

“Chúng tôi chuẩn bị cho giải đấu hơn 1 tháng. Mục tiêu của U.23 Việt Nam là phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Chúng tôi mang đến giải lực lượng là các cầu thủ lứa tuổi U.21 nhằm giúp từng cá nhân cầu thủ có thêm trải nghiệm thi đấu quốc tế”, HLV Đinh Thế Nam nói.

Sau khi đến Campuchia, hôm qua, U.23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên nhằm làm quen thời tiết, điều kiện thi đấu. U.23 Việt Nam nằm ở bảng C với Thái Lan, Singapore. 3 đội xếp nhất bảng cùng đội xếp nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết.





Lịch thi đấu, lịch trực tiếp bảng C nơi có sự góp mặt của U.23 Việt Nam như sau: 19 giờ ngày 16.2: Thái Lan vs Singapore (trực tiếp VTV5, FPT play), 19 giờ ngày 19.2 Việt Nam vs Singapore (trực tiếp VTV5, VTV6, FPT play), 19 giờ ngày 22.2 Việt Nam vs Thái Lan (trực tiếp VTV5, VTV6, FPT play). Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp các trận đấu của U.23 Việt Nam và một số trận cầu đinh của giải tại địa chỉ: https://thanhnien.vn/the-thao/.