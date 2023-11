Hộp cơm yêu thương và gian hàng 2.000 đồng

Anh Dương Thành Tâm, Phó bí thư Đoàn phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên (An Giang), cho biết hằng năm đơn vị đều đề ra những hoạt động sáng tạo nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, mô hình "Hộp cơm yêu thương" do Chi đoàn khóm Bình Long 3 thực hiện và "Gian hàng đồng giá 2.000 đồng" do Chi đoàn khóm Bình Long 4 thực hiện.



Niềm vui của bà con có hoàn cảnh khó khăn khi được phục vụ hộp cơm yêu thương DUY TÂN

Mô hình "Hộp cơm yêu thương" ra đời từ tháng 4.2022. Khi đó, Chi đoàn khóm Bình Long 3 phối hợp các chi đoàn thuộc Đoàn khoa Sư phạm, Trường ĐH An Giang thực hiện để phục vụ người lao động nghèo. Về sau, do các bạn sinh viên bận việc học và hết kinh phí nên Đoàn phường Mỹ Bình duy trì hoạt động cho đến nay.

Mỗi hộp cơm được bán cho người dân lao động khó khăn, làm thuê, sinh viên, học sinh, người bán vé số… với giá 2.000 đồng. Thực đơn được thay đổi mỗi tuần, hầu hết là món mặn. Mô hình thực hiện lúc 10 giờ thứ bảy hằng tuần, với khoảng 50 phần cơm được bán ra, trong khi chi phí khoảng 700.000 đồng. Qua đó, các đoàn viên, thanh niên mong muốn góp phần sẻ chia, truyền tải thông điệp "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".

Gian hàng đồng giá 2.000 đồng ra đời vào tháng 7.2022, đặt tại văn phòng khóm Bình Long 4 và hoạt động vào thứ sáu hằng tuần. Mô hình nhằm chia sẻ một phần gánh nặng với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Gian hàng tuy nhỏ nhưng có đủ quần áo, đồ dùng học tập, rau, củ, quả, trứng, nhu yếu phẩm… Mỗi ngày mở cửa, gian hàng luôn có 4 - 8 đoàn viên, thanh niên túc trực và tiếp đón từ 40 - 60 lượt khách hàng. Để ngày càng có nhiều nguồn hàng phục vụ bà con, các đoàn viên, thanh niên đăng tải thông tin về gian hàng trên mạng xã hội, kêu gọi nhà hảo tâm đóng góp.

Hằng tuần được mua đồ với giá rẻ, mua được phần cơm ngon chỉ 2.000 đồng, nhiều người dân trong khóm vui mừng và cảm kích việc nghĩa của địa phương và những đoàn viên, thanh niên góp phần duy trì chương trình ý nghĩa này.

Bà Nguyễn Nga (60 tuổi, ngụ khóm Bình Long 4) cho biết: "Nhà tôi khó khăn, lại phải lo cho 2 đứa cháu nên ăn uống, chi tiêu tằn tiện. Nhờ có gian hàng 2.000 đồng, tôi có thể mua đồ ăn và quần áo mới cho cháu. Tôi rất mừng, gian hàng mà duy trì được hoài là bà con đỡ khổ lắm".

Tương tự, bà Trần Thị Bé Hai (64 tuổi, ngụ khóm Bình Long 4) cho biết: "Với 2.000 đồng, chỉ đủ mua ly trà đá, chứ đâu ai ngờ có thể mua được rất nhiều đồ dùng từ áo, quần, đến những hộp cơm ngon, đủ dinh dưỡng đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Bà con nghèo nơi đây ai cũng vui khi có mô hình ý nghĩa như vậy".