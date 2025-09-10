Hợp lý nhưng khó khả thi

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ảnh: reuters

Ông Albanese dùng khái niệm "gia đình" để thể hiện cộng đồng này. Xưa nay, việc các quốc gia trong một khu vực nào đó trên thế giới tự bảo ban và hậu thuẫn lẫn nhau để tự đảm bảo an ninh vốn luôn rất hợp lý và được coi trọng nhưng cũng luôn rất khó khả thi, chưa thấy thành công. Ý tưởng trên của ông Albanese cũng vậy dù nghe rất hợp lý và lý tưởng đối với khu vực. Nhưng dù vậy, chỉ với Úc thì không thể đảm bảo tính khả thi cho ý tưởng vừa nêu, vì hai nguyên nhân sau.

Thứ nhất, trong khu vực nam Thái Bình Dương hiện không có quốc gia nào có uy tín chính trị và tiềm lực quân sự, quốc phòng và an ninh đủ để đảm bảo an ninh cho cả khu vực hay để làm hạt nhân và trụ cột cho cấu trúc chung. Úc mới chỉ có thể ký kết thỏa thuận song phương với các đảo quốc khác về hợp tác quân sự, quốc phòng và an ninh. Các đảo quốc trong khu vực vẫn còn phải dựa vào hợp tác với các đối tác ở bên ngoài khu vực.

Lý do thứ hai là nhiều đối tác bên ngoài tranh thủ các đảo quốc bằng các hình thức "đánh lẻ" và "bắn tỉa" khiến cho "gia đình các đảo quốc" không thống nhất, thậm chí còn xung khắc nội bộ. Vì thế, bối cảnh lẫn tiền đề hiện tại đều chưa thuận lợi để hình thành cấu trúc đảm bảo an ninh chung.