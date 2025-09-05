Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thủ thuật trong, thông điệp ngoài

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
05/09/2025 09:24 GMT+7

Ủy ban EU đã khởi động giai đoạn phê chuẩn thỏa thuận thương mại tự do với khối Mercosur (các nước Mỹ La tinh) ở 27 quốc gia thành viên.

Thỏa thuận này giúp EU và Mercosur hình thành khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại với quy mô hơn 715 triệu người tiêu dùng. Khoảng 91% dòng sản phẩm của cả hai phía được giảm thuế xuất nhập khẩu xuống dần bằng 0. 

Theo tính toán của EU, nhờ khu vực mậu dịch tự do này mà xuất khẩu của EU vào thị trường Mercosur sẽ tăng tới 39% và EU có thể tạo thêm tới gần nửa triệu việc làm. Lợi ích thiết thực của khu vực mậu dịch tự do giữa EU và Mercosur không thể bàn cãi. Cho nên, sự quan tâm chú ý của trong và ngoài EU liên quan đến việc này được tập trung nhiều nhất vào hai điều.

Thỏa thuận thương mại EU: Cơ hội và thách thức trong mối quan hệ với Mercosur - Ảnh 1.

Ủy ban châu Âu (EC) đã khởi động giai đoạn phê chuẩn thỏa thuận thương mại tự do với khối Mercosur

Ảnh: Reuters

Thứ nhất là việc Ủy ban EU đã vận dụng thủ thuật rất độc đáo, thậm chí còn có thể được coi là một dạng tiểu xảo nhất định, trong cấu trúc thỏa thuận để đảm bảo thỏa thuận chắc chắn được phê duyệt ở các quốc gia thành viên. Cụ thể là Ủy ban EU tách riêng phần chính trị với phần thương mại trong thỏa thuận với Mercosur và Mexico

Các thành viên EU phản đối thỏa thuận như Pháp, Ba Lan hay Ý chỉ có quyền phủ quyết phần chính trị của thỏa thuận, trong khi không có quyền phủ quyết phần thương mại của thỏa thuận - việc họ rất muốn làm. Để có thể phê duyệt được phần thương mại của thỏa thuận, EU chỉ cần sự phê chuẩn của 55% số thành viên chiếm 65% dân số trong toàn EU.

Điều thứ hai là thông điệp của EU phát đi về phía Mỹ. Đấy là thông điệp EU kiên định tự do hóa thương mại toàn cầu để đối phó bảo hộ thương mại của Mỹ, là thông điệp EU có đối tác và thị trường tiềm năng mới trên thế giới giúp EU có đủ thế và lực ứng phó cuộc thương chiến của Mỹ.

