Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Lào thúc đẩy quan hệ hai nước

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt - Lào, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng an ninh hai nước; khẳng định VN luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt - Lào, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của mỗi nước; nhấn mạnh VN trước sau như một luôn ủng hộ Lào phát triển, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào trên tất cả các lĩnh vực, hai nước Việt - Lào sẽ nắm chặt tay vững bước cùng nhau phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp thượng tướng Vanthong Kongmany ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư đánh giá cao hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công an hai nước, xứng đáng là một trong những lĩnh vực trụ cột trong quan hệ giữa hai nước góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới Bộ Công an hai nước cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, ngăn chặn phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy…, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định và phát triển; hai bên kiên quyết, kiên trì không để các thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ của nước này chống phá nước kia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 71 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22.3.1955 - 22.3.2026) chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao của Lào.

Thượng tướng Vanthong Kongmany đã thông báo với Tổng Bí thư Tô Lâm về tình hình Lào gần đây, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tình hình hợp tác giữa Bộ Công an hai nước; bày tỏ cảm ơn những đánh giá tốt đẹp về quan hệ hai Đảng, hai nước và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Công an cũng như lực lượng an ninh - quốc phòng hai nước.

Đại tướng Lương Tam Quang và thượng tướng Vanthong Kongmany ẢNH: TTXVN

Cùng ngày 20.3, đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với thượng tướng Vanthong Kongmany.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng đánh giá những kết quả nổi bật đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ thời gian qua. Trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, lực lượng chức năng hai Bộ đã khám phá thành công nhiều chuyên án, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với Dự án xây dựng Trung tâm chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào, Bộ Công an VN đang tích cực triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Lào để bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ.

Liên quan Dự án xây dựng Hệ thống quản lý dân cư và căn cước tại Lào, Bộ Công an VN đã tích cực hỗ trợ Bộ Công an Lào triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, hướng dẫn bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và hạ tầng dữ liệu. Đồng thời, Bộ Công an VN đã bàn giao các trang thiết bị cần thiết, góp phần hỗ trợ Bộ Công an Lào tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư, phục vụ công tác quản lý, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vanthong Kongmany thống nhất hai Bộ cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhận thức chung, định hướng chiến lược giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt - Lào theo hướng thực chất, hiệu quả.