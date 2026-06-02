Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên một tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp VN - Philippines Ảnh: TTXVN

VN là đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước cho thấy sức mạnh bền vững của mối quan hệ song phương, khẳng định quyết tâm chung, sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang được định hình lại với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuỗi cung ứng và các thách thức sẽ luôn hiện hữu, hợp tác sẽ ngày càng trở nên thiết yếu và đó là lý do tại sao mối quan hệ VN - Philippines tiếp tục tăng cường, phát triển mạnh mẽ.

Theo Tổng thống Philippines, Philippines và VN đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh về kinh tế, tăng trưởng bền vững và cam kết chung về một quốc gia mạnh mẽ, độc lập và hội nhập.

Tổng thống Philippines khẳng định, VN đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư, trong đó có lĩnh vực công nghệ. Đồng thời, VN vẫn là một mắt xích quan trọng đang được củng cố về an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp, cùng với các thiết bị điện tử thiết yếu. Những thành tựu này rất đáng khích lệ và cũng hướng hợp tác hai nước đến giai đoạn tiếp theo.

Nhà lãnh đạo Philippines hy vọng diễn đàn sẽ hiện thực hóa những cuộc thảo luận thành những kế hoạch, góp phần tạo nên một tương lai nơi người dân hai nước được an toàn, có nhiều cơ hội hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn.

Cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy trong những năm qua, hợp tác kinh tế VN - Philippines đã có nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã có nền tảng tốt, niềm tin chính trị, sự bổ trợ thị trường và cộng đồng doanh nghiệp (DN) năng động. Điều cần thiết lúc này là tạo ra đột phá mới để thương mại, đầu tư và du lịch thực sự trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đã đến lúc hợp tác kinh tế VN - Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ là mở rộng về quy mô mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất. Cộng đồng DN hai nước có thể cùng nhau nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế; mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics; cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước biến động toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Hai bên mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. VN và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho DN hai nước.

Hai bên đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt, thực chất và lấy DN làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành công cụ mở thị trường, tháo gỡ vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng DN mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh VN không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng nhà đầu tư; tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định, có thể dự báo; phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho DN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng các DN VN và Philippines sẽ tiếp cận hợp tác với tinh thần chủ động hơn, dài hạn hơn, sáng tạo hơn và thực chất hơn; không chỉ dừng lại ở tìm kiếm cơ hội mà mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ, mở rộng thị trường và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Từ diễn đàn này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hy vọng sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới, cơ hội mới, kết nối mới và dự án mới, góp phần đưa quan hệ kinh tế VN - Philippines bước vào giai đoạn phát triển thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn; xứng đáng với tầm mức của quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước.