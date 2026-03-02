Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hot girl hứng 'gạch đá' vì lột nội y phản cảm trên phố

Thanh Chi
Thanh Chi
02/03/2026 17:12 GMT+7

Tân Vưu Lý - hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội Đài Loan, gây sốc khi đăng tải hình ảnh lột nội y phản cảm trên đường phố Hồng Kông. Hành động khiến cô bị chỉ trích 'câu view' bất chấp bằng nội dung bẩn.

Hot girl hứng 'gạch đá' vì lột nội y phản cảm trên phố - Ảnh 1.
Hot girl hứng 'gạch đá' vì lột nội y phản cảm trên phố - Ảnh 2.

Hành động phản cảm của Tân Vưu Lý vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

The HK01 hôm 1.3, Tân Vưu Lý bất ngờ chia sẻ một video ngắn lên trang cá nhân hồi cuối tuần. Trong đoạn phim ngắn được đăng tải, hot girl này mặc áo thun trắng, váy ngắn bó sát thu hút ánh nhìn của người đi đường ở khu vực vịnh Đồng La (Hồng Kông). Cô mỉm cười trước rồi bất ngờ cúi người, lột bỏ quần lót đưa ra trước ống kính rồi thản nhiên rời đi. Người mẫu thị phi chú thích ẩn ý: "Từ tin nhắn riêng tư thành hiện thực".

Ngay lập tức, video của Tân Vưu Lý thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng loạt bình luận trái chiều. Đa số người xem choáng váng trước hành động của hot girl xứ Đài, nhận xét đây là hành vi táo bạo đến lố bịch và bày tỏ sự phẫn nộ vì quá phản cảm. Không ít ý kiến cho rằng hot girl này cố tình tạo nội dung bẩn, bất chấp tất cả để thu hút sự chú ý. Dân tình ngán ngẩm: "Cô ta có bình thường không vậy?", "Đây là kiểu content gì vậy", "Quá lố bịch, phản cảm, nhất là ở nơi công cộng có thể sẽ đụng rất nhiều trẻ em", "Điều đáng sợ hơn là bên dưới bình luận, nhiều người tỏ ra thích thú với hành động của cô ta, thật kinh khủng"… Ngoài ra, nhiều dân mạng kêu gọi báo cáo video vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, đồng thời yêu cầu nữ người mẫu này gỡ video vì ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Trước "bão" gạch đá, người đẹp này chọn im lặng và tiếp tục đăng những video khoe thân phản cảm khác.

Hot girl hứng 'gạch đá' vì lột nội y phản cảm trên phố - Ảnh 3.

Hot girl Đài Loan nổi tiếng với những hình ảnh táo bạo

ẢNH: INSTAGRAM NV

Tân Vưu Lý đến từ Đài Loan, cô nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ gương mặt khả ái, thân hình nóng bỏng. Hot girl liên tục gây choáng khi đăng tải những hình ảnh, video trong trang phục hớ hênh, cắt xẻ quá đà, "mặc như không mặc" khoe da thịt tối đa trên trang cá nhân. Người đẹp này không ít lần hứng "gạch đá" vì nhiều hành vi phản cảm nơi công cộng, trong đó từng gây sốc với hình ảnh khoe vòng 1 lố bịch trên tàu.

Tin liên quan

Hot girl mạng bị trục xuất khỏi Singapore vì ảnh 'nóng'

Hot girl mạng bị trục xuất khỏi Singapore vì ảnh 'nóng'

Phương Kỳ Viện đã bị trục xuất khỏi Singapore sau khi hải quan phát hiện loạt ảnh 'nóng' trong điện thoại của cô, nghi ngờ nhập cảnh với mục đích mờ ám. Hot girl xứ Đài cho biết sự việc trở thành cú sốc tâm lý với cô.

Khám phá thêm chủ đề

hot girl khoe thân phản cảm Tân Vưu Lý Đài Loan Hồng Kông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận