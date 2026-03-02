Hot girl hứng 'gạch đá' vì lột nội y phản cảm trên phố

Hành động phản cảm của Tân Vưu Lý vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

The HK01 hôm 1.3, Tân Vưu Lý bất ngờ chia sẻ một video ngắn lên trang cá nhân hồi cuối tuần. Trong đoạn phim ngắn được đăng tải, hot girl này mặc áo thun trắng, váy ngắn bó sát thu hút ánh nhìn của người đi đường ở khu vực vịnh Đồng La (Hồng Kông). Cô mỉm cười trước rồi bất ngờ cúi người, lột bỏ quần lót đưa ra trước ống kính rồi thản nhiên rời đi. Người mẫu thị phi chú thích ẩn ý: "Từ tin nhắn riêng tư thành hiện thực".

Ngay lập tức, video của Tân Vưu Lý thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng loạt bình luận trái chiều. Đa số người xem choáng váng trước hành động của hot girl xứ Đài, nhận xét đây là hành vi táo bạo đến lố bịch và bày tỏ sự phẫn nộ vì quá phản cảm. Không ít ý kiến cho rằng hot girl này cố tình tạo nội dung bẩn, bất chấp tất cả để thu hút sự chú ý. Dân tình ngán ngẩm: "Cô ta có bình thường không vậy?", "Đây là kiểu content gì vậy", "Quá lố bịch, phản cảm, nhất là ở nơi công cộng có thể sẽ đụng rất nhiều trẻ em", "Điều đáng sợ hơn là bên dưới bình luận, nhiều người tỏ ra thích thú với hành động của cô ta, thật kinh khủng"… Ngoài ra, nhiều dân mạng kêu gọi báo cáo video vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, đồng thời yêu cầu nữ người mẫu này gỡ video vì ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Trước "bão" gạch đá, người đẹp này chọn im lặng và tiếp tục đăng những video khoe thân phản cảm khác.

Hot girl Đài Loan nổi tiếng với những hình ảnh táo bạo ẢNH: INSTAGRAM NV

Tân Vưu Lý đến từ Đài Loan, cô nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ gương mặt khả ái, thân hình nóng bỏng. Hot girl liên tục gây choáng khi đăng tải những hình ảnh, video trong trang phục hớ hênh, cắt xẻ quá đà, "mặc như không mặc" khoe da thịt tối đa trên trang cá nhân. Người đẹp này không ít lần hứng "gạch đá" vì nhiều hành vi phản cảm nơi công cộng, trong đó từng gây sốc với hình ảnh khoe vòng 1 lố bịch trên tàu.