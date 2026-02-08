Hot girl mạng bị trục xuất khỏi Singapore vì ảnh 'nóng'

Phương Kỳ Viện bị đưa vào phòng thẩm vấn ở sân bay Singapore để điều tra về động cơ nhập cảnh nước này trước khi cô bị trục xuất về Đài Loan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MIRROR WEEKLY

Theo thông tin vừa được Mirror Weekly đăng tải, sự việc xảy ra vào tháng 10 năm ngoái khi Phương Kỳ Viện (Sprite) được mời sang Singapore để xem giải đua F1. Tuy nhiên, khi vừa nhập cảnh nước này, người đẹp bị hải quan sân bay chặn lại, đưa vào phòng thẩm vấn để điều tra cặn kẽ. Cô cho biết mình không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó điện thoại cô bị phía hải quan tạm giữ để kiểm tra, phát hiện có ảnh khỏa thân và nhiều ảnh nhạy cảm trên nền tảng 18+ OnlyFans. Cô cho biết mình nhiều lần bày tỏ sự khó chịu và phản đối nhưng vô dụng. Cuối cùng, hot girl này bị xác định có mục đích nhập cảnh bất ngờ và lập tức bị trục xuất về Đài Loan.

Phương Kỳ Viện được cho là không chỉ bị yêu cầu trở về Đài Loan mà còn phải chịu cảnh qua đêm cùng khoảng hơn 50 người khác, đồng thời tự chi trả phí lưu trú và giám sát. Vé máy bay chiều về cũng phải mua lại. Cô thừa nhận sự việc đã gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Trong thời gian dài, hot girl này gặp ác mộng, mất ngủ, rối loạn thần kinh tự chủ thậm chí từng tìm đến khoa tâm thần để dùng thuốc kiểm soát cơn hoảng loạn và vấn đề giấc ngủ. Mãi đến tháng 12 cùng năm, tình trạng của cô mới dần cải thiện. Tuy nhiên khi được hỏi liệu có phải việc hoạt động trên nền tảng dành cho người lớn OnlyFans (với việc đăng tải những nội dung khêu gợi) khiến cô bị từ chối nhập cảnh vào Singapore không, người đẹp cho biết mình không có cách nào xác nhận.

Phương Kỳ Viện nổi tiếng với hình ảnh nóng bỏng trên mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM NV

Phương Kỳ Viện là một hot girl nổi tiếng tại Đài Loan với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô được biết đến nhờ gương mặt khả ái, thân hình gợi cảm cùng phong cách ăn mặc táo bạo, thường chia sẻ những hình ảnh, video ăn mặc, biểu diễn sexy trên trang cá nhân. Hot girl này cũng từng làm người mẫu nội y, đóng vai khách mời trong một số ít bộ phim. Người đẹp từng thừa nhận chi bộn tiền thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để giữ được vẻ ngoài hút mắt và tươi trẻ dù chuyện "dao kéo" ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Trước Phương Kỳ Viện, một số nhân vật nổi tiếng trên mạng cũng từng chịu cảnh bị trục xuất vì hình ảnh, hoạt động nhạy cảm. Hồi 2025, Bonnie Blue (Tia Billinger) - người mẫu Anh chuyên sản xuất các nội dung người lớn, tham gia OnlyFans từng bị cơ quan chức năng ở Bali (Indonesia) điều tra, trục xuất đồng thời cấm nhập cảnh vào nước này trong 10 năm vì cáo buộc sản xuất nội dung khiêu dâm trái với luật địa phương. Năm 2024, Billie Beever - diễn viên phim người lớn người Úc, kể chuyện bị giữ và trục xuất khỏi Los Angeles (Mỹ) sau khi bị thẩm vấn, tình huống này được cô mô tả là liên quan tới công việc sáng tạo nội dung người lớn.