Hứa giúp nạn nhân bị lừa đảo lấy lại tiền để... lừa tiền

Ngày 14.9, thông tin từ Công an H.Thanh Chương (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Phan Văn Khải (18 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, H.Thanh Chương), để điều tra hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, thời gian qua, nghi can Khải đăng tải các bài viết trên mạng xã hội với nội dung có thể giúp các nạn nhân bị lừa đảo trên mạng lấy lại tiền đã bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt.

Khải sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, chế ra các hình ảnh lấy lại thành công số tiền của nhiều người bị chiếm đoạt trước đó rồi gửi cho nạn nhân. Sau khi nạn nhân xem hình ảnh và tin tưởng, Khải yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản để được hoàn trả số tiền đã bị lừa đảo.

Nhận được tiền nạn nhân chuyển, Khải cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chỉ riêng trong tháng 8.2023, nghi can Khải đã thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt 48 triệu đồng của 11 nạn nhân.

Hiện vụ án lừa tiền của những nạn nhân bị lừa đảo đang được tiếp tục cơ quan công an điều tra, làm rõ.