Huawei không cho phép đối tác sử dụng thương hiệu của mình

Theo GizChina, nhiều công ty đã tận dụng mối quan hệ của họ với Huawei. Họ sử dụng logo hoặc thương hiệu Huawei để quảng bá trên một số sản phẩm của mình. Điều này có thể tốt cho các đối tác, nhưng cũng ảnh hưởng đến Huawei, tác động đến danh tiếng công ty bằng cách này hay cách khác.



Huawei đưa ra hành động để bảo vệ hình ảnh thương hiệu của mình REUTERS

Vì vậy, Huawei đang thực hiện các bước cần thiết khi yêu cầu tất cả các đối tác bên thứ ba xóa thương hiệu Huawei khỏi sản phẩm của họ, bao gồm các sản phẩm như smartphone, ô tô và các sản phẩm điện tử khác. Đó có vẻ là một hành động cần thiết đối với Huawei vì nó sẽ cứu công ty khỏi sự công khai sai lệch, đồng thời tránh bị lạm dụng thương hiệu.

Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi đã đưa ra thông báo này trong báo cáo tài chính năm 2022. Ông kêu gọi tất cả các quan chức Huawei tuân thủ thông báo mới, đồng thời yêu cầu các bộ phận khác thực hiện theo hướng tương tự. Ông Nhậm cho biết từ Huawei hoặc HUAWEI không được sử dụng công khai bởi bất kỳ phương tiện hoặc thiết kế nào.

Sau thông báo, đối tác của họ là AITO đã thực hiện điều này khi đã xóa tất cả logo và mọi tài liệu tham khảo khác có liên quan đến Huawei cho các chương trình khuyến mãi xe hơi. Nhóm tiếp thị của AITO cũng không còn được phép sử dụng tên Huawei trước tên ô tô của họ nữa.

Chủ tịch luân phiên Xu Zhijun cho biết thêm họ sẽ có những hành động chống lại một số cá nhân, công ty và đối tác đang lạm dụng thương hiệu Huawei. Tuyên bố được đưa ra như một phản ứng đối với việc AITO Wenjie đã đổi thành Huawei Wenjie.

Quyết định có lợi cả đôi bên?

Một số đối tác sản xuất smartphone có quyền sử dụng thiết kế của Huawei nhưng không được sử dụng tên công ty trong bất kỳ khẩu hiệu bán hàng và quảng cáo nào. Mặc dù vậy, Huawei vẫn sẽ tiếp thị sản phẩm của các đối tác.

Hi Nova 10 có thiết kế và thông số kỹ thuật như trên Huawei Nova 10 Pro CHỤP MÀN HÌNH

Ví dụ với thương hiệu Hi Nova đến từ đối tác China Post Communication Equipment với một mẫu sản phẩm có tên Hi Nova 10 sở hữu tất cả thông số kỹ thuật và thiết kế của Nova 10 Pro. Huawei tiếp thị điện thoại Hi Nova trên cửa hàng trực tuyến VMall.

Rõ ràng Huawei đang có những bước đi đúng đắn khi thực hiện những hành động này. Nó sẽ giúp cải thiện sự an toàn của thương hiệu khi tránh một số cá nhân, tổ chức lạm dụng. Thêm vào đó, điều này sẽ giúp bảo vệ các đối tác của công ty khỏi các tranh cãi xung quanh Huawei. Giữ quan hệ đối tác tránh xa tầm mắt của công chúng sẽ giúp bảo vệ các đối tác.

Huawei có rất nhiều đối tác trên toàn cầu, với hầu hết các đối tác này chắc chắn có thể có một số mối quan hệ với các nhà sản xuất Mỹ. Lệnh cấm đối với Huawei cũng có thể ảnh hưởng đến một số đối tác của họ trong tương lai. Quan trọng hơn, sử dụng logo hoặc thương hiệu Huawei trong các quảng cáo sẽ khiến các công ty này có nguy cơ cao đối mặt với những khó khăn tương tự công ty Trung Quốc.